Hiddink görevinden ayrıldı

LAHEY - 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri’nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktör Guus Hiddink’in görevinden ayrıldığı resmen açıklandı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından yapılan açıklamada, Hiddink’in sözleşmesinin karşılıklı olarak 1 Temmuz’dan itibaren sonlandırılması kararı alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KNVB Genel Direktörü Bert van Oostveen, yaşanan gelişmeyi üzücü bulduğunu belirterek, Hiddink’e bugüne kadar yaptıkları için teşekkür etti.

Hiddink de milli takımda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Guus Hiddink, kendisinden sonra göreve gelecek ekibe Fransa’da düzenlenecek EURO 2016 yolunda başarılar diledi.

KNVB, milli takımı çalıştıracak ismin daha sonra açıklanacağını duyururken, Hollanda medyası Hiddink’in yerine görevi yardımcısı Danny Blind’in üstlenmesinin beklendiğini yazdı.

KNVB, daha önce 2016 yılından itibaren milli takımda teknik direktörlüğe Danny Blind’in getirilmesinin planlandığını bildirmişti.

Geçen yıl Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’ndan hemen sonra Louis van Gaal’ın yerine Ağustos ayında milli takımın başına geçen Hiddink, görev yaptığı 11 aylık süre zarfında sert eleştirilere maruz kaldı.

Milli takımdaki ikinci dönemine İtalya yenilgisiyle başlayan Hiddink, özellikle EURO 2016 grup maçlarında aldığı kötü sonuçlardan sonra ülkede eleştirilerin hedefi haline geldi.

EURO 2016 Elemeleri A Grubu’nda şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hollanda, İzlanda ve Çek Cumhuriyeti’nin ardından 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Türkiye ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetin ardından 8 puanla 4’üncülükte yer alıyor.

Daha önce 1994-1998 yılları arasında da Hollanda Milli Takımı’nda görev yapan tecrübeli hoca, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Güney Kore ve Avustralya milli takımlarını da çalıştırdı.