Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hiddink görevinden ayrıldı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktör Guus Hiddink’in görevinden ayrıldığı resmen açıklandı.

Hiddink görevinden ayrıldı

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktör Guus Hiddink’in görevinden ayrıldığı resmen açıklandı.

30 Haziran 2015 Salı 02:02
288 Okunma
Hiddink görevinden ayrıldı
LAHEY - 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri’nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktör Guus Hiddink’in görevinden ayrıldığı resmen açıklandı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından yapılan açıklamada, Hiddink’in sözleşmesinin karşılıklı olarak 1 Temmuz’dan itibaren sonlandırılması kararı alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KNVB Genel Direktörü Bert van Oostveen, yaşanan gelişmeyi üzücü bulduğunu belirterek, Hiddink’e bugüne kadar yaptıkları için teşekkür etti.

Hiddink de milli takımda görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Guus Hiddink, kendisinden sonra göreve gelecek ekibe Fransa’da düzenlenecek EURO 2016 yolunda başarılar diledi.   

KNVB, milli takımı çalıştıracak ismin daha sonra açıklanacağını duyururken, Hollanda medyası Hiddink’in yerine görevi yardımcısı Danny Blind’in üstlenmesinin beklendiğini yazdı.

KNVB, daha önce 2016 yılından itibaren milli takımda teknik direktörlüğe Danny Blind’in getirilmesinin planlandığını bildirmişti.

Geçen yıl Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’ndan hemen sonra Louis van Gaal’ın yerine Ağustos ayında milli takımın başına geçen Hiddink, görev yaptığı 11 aylık süre zarfında sert eleştirilere maruz kaldı.

Milli takımdaki ikinci dönemine İtalya yenilgisiyle başlayan Hiddink, özellikle EURO 2016 grup maçlarında aldığı kötü sonuçlardan sonra ülkede eleştirilerin hedefi haline geldi.

EURO 2016 Elemeleri A Grubu’nda şimdiye kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Hollanda, İzlanda ve Çek Cumhuriyeti’nin ardından 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Türkiye ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetin ardından 8 puanla 4’üncülükte yer alıyor.

Daha önce 1994-1998 yılları arasında da Hollanda Milli Takımı’nda görev yapan tecrübeli hoca, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Güney Kore ve Avustralya milli takımlarını da çalıştırdı.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2015 08:04
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHiddinkHollando
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ