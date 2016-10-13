Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.154
DOLAR
3.8490
STERLİN
5.3464
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Hidayet Türkoğlu başkan adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Hidayet Türkoğlu başkan adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

13 Ekim 2016 Perşembe 10:50
361 Okunma
Hidayet Türkoğlu başkan adaylığını açıkladı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hayatımı adadığım, hem sporcu hem de spor adamı olarak hizmet etmekten gurur duyduğum, ay-yıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı. 

Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yaparak, sporu daha büyük başarılara ve yurdun dört bir yanına taşımak için kulüplere, sporculara, antrenörlere, spor adamlarına, çocuklarını basketbol sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Türkoğlu, yönetim kurulu üyeliğine aday arkadaşlarıyla, hem Türkiye içinde hem de uluslararası platformlardaki birikimlerini ve vizyonlarını paylaşmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Basketbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 13.10.2016 10:51
Anahtar Kelimeler:
Hidayet TürkoğluBasketbol FederasyonuGenel KurulTürkiye Basketbol Camiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ