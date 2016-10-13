Hidayet Türkoğlu başkan adaylığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Hayatımı adadığım, hem sporcu hem de spor adamı olarak hizmet etmekten gurur duyduğum, ay-yıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yaparak, sporu daha büyük başarılara ve yurdun dört bir yanına taşımak için kulüplere, sporculara, antrenörlere, spor adamlarına, çocuklarını basketbol sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Türkoğlu, yönetim kurulu üyeliğine aday arkadaşlarıyla, hem Türkiye içinde hem de uluslararası platformlardaki birikimlerini ve vizyonlarını paylaşmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Basketbol Federasyonunun Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.