LONDRA



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Arsenal karşısında yarın kendilerini zor bir maçın beklediğini belirterek, "Ama biz de Fenerbahçe'yiz. Hiçbir sonuç Fenerbahçe için sürpriz olmaz" dedi.



Maçın oynanacağı Emirates Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Yanal, Londra ekibinin iyi organize olmuş, uzun zamandır çalışan, oturmuş bir kadroya sahip bir takım olduğunu ifade ederek, "Ama biz de Fenerbahçeyiz. Hiçbir sonuç Fenerbahçe için sürpriz olmaz. Yarın bizi tabii ki zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe olarak büyük bir takımız, büyük bir camiaya sahibiz, büyük taraftarımız var. Dünyanın en önemli taraftar kitlelerinden birine sahibiz" diye konuştu.



Arsenal karşısında yarın kendilerine yakışan bir sonuç almaları gerektiğini kaydeden deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin oyununun ve gücünün, dünyada her takıma karşı başa baş olması gerektiğini, bunun peşinde olduklarını söyledi.



Yanal, alacakları sonuçlarla artık takımın ivmesini yukarıya çekmeleri gerektiğini dile getirerek, "Biz iyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz ve bu iyi oyuncuların sahada gücünü göstermeleri, yani performanstır. Buna çok yaklaştığımızı düşünüyorum ve en kısa zamanda bu performansımızı sahada ortaya koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yarınki maç bunlardan bir tanesi. Rakibimiz güçlü bir takım, her türlü sonucu saygıyla karşılamak lazım. Ama bizim de sahada göstereceğimiz performans bence çok daha önemli" ifadelerini kullandı.



Geride kalan maçlarda çok farklı kadrolarla sahaya çıktıklarına dikkati çeken Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazanmaya yönelik oynamak zorunda olduğumuz maçlar var. Son oynadığımız maç kazanmamız gereken bir maçtı ve kazanmak için oynadık. Fenerbahçe, rakiplerine kendi futbolunu kabul ettirecek bir takım olmak zorunda. Bu yolda çaba sarf ediyoruz. Sistem dediğinizde, birlikte oynamayı, top hem rakipteyken, hem sizdeyken istediklerini rakibine kabul ettirmeyi sağlacak bir takım yaratmak peşindeyiz. Bunu böyle özetlemek daha doğru olur. Birlikte oynamayı başaracak takım yaratmaya çalışıyoruz. Hem ofansif, hem defansif, bunu doğru oynayacak oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Bu şekillenmeye başlıyor ve en kısa zamanda da bu oturup, artık istikrarlı bir şekilde her ikisini de oynayabilen bir takım istiyoruz."



"Yarın Volkan oynayacak"



Teknik direktör Yanal, Arsenal maçındaki kaleci tercihiyle ilgili bir soruya, "Türkiye'nin en iyi 4 kalecisi bizde, hatta Avrupa'da şanslı takımlardan bir tanesiyiz, 4 kalecimiz de çok iyi. Bunlardan bir tanesi Kayseri'de oynuyor, üç tanesi bizde, hepsi genç. Volkan için de genç demek gerekiyor çünkü 30 yaş bir kaleci için çok önemli, olgun bir yaş. Bu dört kaleciye sahip olmak bizim için çok çok büyük bir avantaj" yanıtını verdi.



Kalecilerin rekabette olmasının performasa yansıyacağını ifade eden Yanal, "Yarın Volkan oynayacak. Volkan'ı tartışmak herhalde burada hiçbirimize düşmeyecek, çünkü Volkan kariyeriyle yaptıklarıyla birçok şeyi kanıtlamış bir oyuncu. Arkasından gelen diğer oyuncular da bunu yapmaya çalışıyorlar. Herkes zamanı geldiğinde oynayacak" dedi.



"Mutlak değerleri ortaya koymalısınız"



Yanal, takımdaki sistemin değişip değişmediğiyle ilgili soruyu da "Futbolun çok basit iki gereği var, top rakipteyken iyi oynacaksınız, top sizdeyken iyi oynayacaksınız ve bunu birlikte oynamayı başaracaksınız. İster 4-4-2 oynayın, ister 4-1-4-1 oynayın, ister 4-3-3 oynayın. Dolayısıyla eğer bir formatı ortaya koyacaksanız, hangi format olursa olsun, o formatı oynayacak oyuncuların mutlak değerleri ortaya koyması gerekir. Bunları ortaya koyabilecek oyuncular var mı? Evet elimizde var" diye yanıtladı.



Yanal, "Performans ortaya koymayan oyuncu forma giymeyecek" görüşünüzü yönetimle paylaştığınızı ve destek aldığınızı anlıyorum. Doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hem yapılan analizlerle hem yapılan bir takım testlerle uygulamalarla çok rahatlıkla oyuncuların ne yapması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu bilinmeyen bir olay değil. Bunu yapmadığınız takdirde, bir türlü rekabette üstte olamıyorsunuz. Bu rekabetin içinde olmak için de bunu yapmak zorundasınız. Dolayısıyla yıllardır ben hem kendi takımımda hem uluslararası oyunlarda gördüğüm sonuçlar, gelen analizler, raporlar bize bunları çok net bir şekilde söylüyor. Çok net bilinen sonuçlarla eğer siz yol almıyorsanız, hata yapıyorsunuz, hata yapacaksınız demektir, bin yerde kırılacaksınız demektir. Dolayısıyla hem günün koşullarında birtakım fiziksel parametreleri ortaya koyacak hem de oyun tekniğini ortaya koyacak bir ortamı yaratmak zorundayız. Yapamazsanız, başaramazsınız. Fenerbahçe'de bunu sağlayacak tüm ortam hazırdır, mevcuttur. Bunda sıkıntı çekmiyoruz."



Deneyimli teknik adam, futbolcularıyla hiçbir sorun yaşamadığını ifade ederek, "Emre'nin antrenmanda oluşan bir problemi var, yaklaşık 10 gün bizden uzak kalacak. Kadlec ile sol taraftaki Hasan Ali'nin birazcık probleminden dolayı kadroda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Oyuncularımız zaman zaman oturacak bekleyecek. Gerçekten bu mesafelere uyum sağlamayan oyuncular ise dayanıklıkları oluştuktan sonra oynacaklar. Çünkü ortaya konacak analizlerin sonucunda bunlar belirgin olacak. Bu belirginliği sağlamayan oyuncularımız oynamayacaklar. Ama bu son problem bu değildir" değerlendirmesini yaptı.



Webo: "Futbolcular Türkiye'ye para için gelmiyor"



Fenerbahçeli futbolcu Webo, yarın büyük bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Amacımız kazanmak, çünkü Fenerbahçe büyük bir takım. Fenerbahçe her ne şartlarda olursa olsun, sahaya çıktığı zaman kazanmak için çıkacaktır. Biz de kazanmak için, bunun gerekliliklerini yarın sahada yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.



Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini Arsenal karşısında sahada göstermek istediklerini kaydeden Webo, geçen hafta oynanan maçı "kaza" olarak nitelendirdi.



Kamerunlu futbolcu, uluslararası liglerde oynamış bir futbolcu olarak Türk ligini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



"Son yıllarda Türk futboluna bakıldığında gelişme göreceksiniz. Gerek milli takımlar seviyesinde, uluslararası düzeyde olsun, gerek futbol takımlarının Avrupa liglerindeki başarıları olsun. Belki de en iyi örnek Fenerbahçe olarak bizim UEFA Avrupa Ligi'nde aldığımız yarı final başarısıydı. Türkiye liginde mücadele eden diğer takımların da Avrupa kupalarında çok ciddi başarıları oldu. Bu devamlı gelişmekte olan bir durum aslında. Bu bizi çok mutlu ediyor ve benim görüşüme göre gerçekten Türk futbolu iyi atılım içerisinde, iyi bir yol izlemekte. Hem dışarıda oynayan futbolcular olsun hem de Avrupa'da oynayan arkadaşlarımdan aldığım duyumlarda, futbolcuların Türkiye'ye sadece para için değil, daha çok buradaki mücadeleci, hareketli futbol için gelmek istedkilerini söylüyorlar. Çünkü artık her takımın birbirini yenme gücünün olduğu bir lig görüyoruz. İspanya'da oynadım, kağıt üzerinde Real Madrid, Barcelona gibi takımlar favori gözükse dahi birçok takım onlara karşı galibiyet alabiliyordu. Şu anda bunu Türkiye'de de görüyoruz."



Webo, ofansif oyuncunun çok olmasına rağmen gol pozisyonuna girilmekte zorlanıldığı yönündeki bir soru üzerine, sarı lacivertli takımın yeterince pozisyona girdiğini düşündüğünü, kimin gol attığından çok Fenerbahçe'ye o golü kazandırmanın önemli olduğunu söyledi.





AA