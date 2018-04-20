Heynckes'ten Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Heynckes, yarın ligin 31. haftasında Hannnover 96'ya karşı oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaki olayları da değerlendirdi.

Bu tür sahneleri futbol sahasında görmek istemediklerini vurgulayan Heynckes, "Özellikle İstanbul'a Şenol Güneş'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Heynckes, "(Beşiktaş'ta bir süre formaya giyen) Mario Gomez'in söylediği gibi, Şenol Güneş çok mükemmel bir kişi ve çok iyi teknik direktör. Saha kenarında davranışlarını çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada yaşanan olayların daha da üzücü olduğunu ifade eden Heynckes, "Bu tür şeylerin Türkiye'de de Almanya'da da yeri yok. Bunlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenler." dedi.