Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111092
ALTIN
174.301
DOLAR
4.0517
STERLİN
5.6839
EURO
4.9771
Tribün olayları
Tribün olayları
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası
CHP'den 'internet' raporu
CHP'den 'internet' raporu
"Elbette adayımız olacak"
"Elbette adayımız olacak"
11 film vizyonda
11 film vizyonda

Heynckes'ten Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, "Özellikle İstanbul'a Şenol Güneş'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.

Heynckes'ten Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

Bayern Münih Teknik Direktörü Heynckes, "Özellikle İstanbul'a Şenol Güneş'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 17:00
0 Okunma
Heynckes'ten Şenol Güneş'e geçmiş olsun mesajı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Heynckes, yarın ligin 31. haftasında Hannnover 96'ya karşı oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçındaki olayları da değerlendirdi.

Bu tür sahneleri futbol sahasında görmek istemediklerini vurgulayan Heynckes, "Özellikle İstanbul'a Şenol Güneş'e selam göndermek istiyorum. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şenol Güneş'in iyi bir teknik direktör olduğunu belirten Heynckes, "(Beşiktaş'ta bir süre formaya giyen) Mario Gomez'in söylediği gibi, Şenol Güneş çok mükemmel bir kişi ve çok iyi teknik direktör. Saha kenarında davranışlarını çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada yaşanan olayların daha da üzücü olduğunu ifade eden Heynckes, "Bu tür şeylerin Türkiye'de de Almanya'da da yeri yok. Bunlar taraftar değil, karışıklık çıkarmak isteyenler." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Birinci Futbol LigiBundesliga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaptanlardan Güneş'e geçmiş olsun ziyareti
Kaptanlardan Güneş'e geçmiş olsun ziyareti
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği Vakfına tepki
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği Vakfına tepki
Tribün olayları
Tribün olayları
Terim'e para cezası
Terim'e para cezası
Ligde başka kupada başka
Ligde başka kupada başka
"Kesinlikle kümede kalacağız"
"Kesinlikle kümede kalacağız"
Gelecek Vaad Eden Gurbetçi: ‘Melih Topuz’
Gelecek Vaad Eden Gurbetçi: ‘Melih Topuz’
Fenerbahçe final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe final için sahaya çıkıyor
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında
Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle avukat kartviz İstanbul Fatura Basımı
    Yazılım: TE Bilişim