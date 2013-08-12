Hertha Berlin'den muhteşem dönüş

BERLIN - Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u 6-1’lik gibi farklı bir skorla yenen Hertha Berlin ligin zirvesine yerleşti.

Bir yıl aradan sonra Bundesliga’ya dönen Hertha Berlin, şimdiye kadar Bundesliga‘ya yükselen takımlar arasında lige en farklı galibiyetle başlayan takım oldu.

Geçen sezonun sürpriz ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a 6 gol atan başkent ekibi, geçen sezon liderlik koltuğundan hiç inmeyen Bayern Münih’ten sonra ilk kez ilk sıraya oturan takım oldu.

Halil Altıntop’lu FC Augsburg’u Pierre-Emerick Aubameyang (3) ve Robert Lewandowski’nin panltıdan attığı gollerle 4-0 mağlup eden Borussia Dortmund ikinci sırada yer alırken, SC Freiburg’u 3-1 yenen eden Bayer Leverkusen ile sezonun açılış karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach’ı aynı skorla geçen Bayern Münih 3. sırada bulunyor.

Toplam 37 golün atıldığı haftayı 3 puanla kapatan Hannover beşinci, Mainz 05 altıncı ve Werder Bremen’de yedinci sırada yer alıyorlar.

Haftanın kapanış maçında Schalke 04, sahasında Hamburg ile 3-3 berabere kaldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Schalke 04’ün gollerini Huntelaar (2) ve Szalai atarken, Hamburg’un golleri Rafael van der Vaart,Beister ve Sobiech'ten geldi.

Hamburg’da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ve Tolgay Arslan maça ilk onbirde başlarken, Hakan 74 dakika forma giydi, 90 dakika oyunda kalan Tolgay da 36. dakikada sarı kart gördü.

Karşılaşmadan birer puanla ayrılan Schalke 04 ve Hamburg, puan cetvelinde 8. sırada yer aldılar.

Gol krallığı yarışında Bundesliga’da çıktığı ilk maçta 3 gol atan Borussia Dortmund'un yeni transferi Aubameyang ilk sırada bulunurken, bu oyuncuyu 2 gol atan Schalke'li Klaas-Jan Huntelaar, Mainz 05'ten Nicolai Müller ile Hertha Berlin'li oyuncular Sami Allagui ve Adrian Ramos izliyor.

Bundesliga’da birinci haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach: 3-1

Bayer Leverkusen - SC Freiburg: 3-1

Hannover 96 - VfL Wolfsburg: 2-0

Hoffenheim - FC Nürnberg: 2-2

FC Augsburg - Borussia Dortmund: 0-4



Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt: 6-1

Eintracht Braunschweig-Werder Bremen: 0-1

Mainz 05-VfB Stuttgart: 3-2

Schalke 04 - Hamburg: 3-3