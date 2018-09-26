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"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu an sadece bizim değil, herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe." dedi.

"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu an sadece bizim değil, herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 11:47
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"Herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe"

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sertaç Şanlı, yeni sezonda ligdeki en önemli rakiplerinin Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Sertaç, lacivert-beyazlı takımın yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin belirli bir seviyeye ulaştığını aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Yeni kurulan bir ekibiz. Bryant Dunston, Birkan Batuk ve Doğuş Balbay gibi geçen sezon da takımda olan oyunculara sahibiz. Kaliteli isimler kadroya katıldı. Takımda iyi bir hava var. Ligde ve THY Avrupa Ligi'nde gidebileceğimiz en üst noktayı hedefliyoruz. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şu an sadece bizim değil, herkesin en önemli rakibi Fenerbahçe. Ancak öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası. Sezon sonunda da Fenerbahçe'ye karşı final oynamak istiyoruz. İnşallah kupayı da alırız." ifadelerini kullandı.

Sezon öncesi hazırlıkları hakkında da bilgi veren pota altı oyuncusu, şunları kaydetti:

"Hazırlıklara A Milli Basketbol Takımı kampında olduğum için biraz geç katıldım. Son bir haftadır takımla birlikteyim. Bu dönemde Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) turnuvasında oynadık. Turnuvada iki önemli rakip, Banvit ve Darüşşafaka Tekfen ile karşılaştık. İyi maçlar çıkartarak galip geldik. Bir hazırlık kampımız daha var. İnşallah o kampı da iyi geçirip sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz."

"2019 FIBA Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

Sertaç Şanlı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur maçlarından galibiyetler alarak şampiyonaya katılmak istediklerini belirtti.

I Grubu'nda Slovenya ve Karadağ karşısında önemli maçlar kazandıklarını dile getiren milli basketbolcu, kasım ayında İspanya ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Aldığımız iki galibiyet 2019 FIBA Dünya Kupası yolunda bizim için çok büyük bir artı oldu. Sezon içerisinde bazı eksik oyuncularımız olacak. Ben inanıyorum ki, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova Amerikan Basketbol Ligi (NBA) karşılaşmaları nedeniyle gelemediği zamanlarda onların açıklarını kapatabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bir sorun yaşamadan, oynayacağımız maçlardan galibiyetler alarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesFenerbahçeTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
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