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"Her iki takım da şampiyondur"

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "(Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor) Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum." dedi.

"Her iki takım da şampiyondur"

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, "(Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor) Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum." dedi.

19 Mayıs 2017 Cuma 13:02
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"Her iki takım da şampiyondur"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun OtyakmazTFF 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında yapılacak ve şampiyonu belirleyecek yarınki maça ilişkin, "Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum." dedi.

Otyakmaz, yaptığı açıklamada, geçen sezon talihsiz bir şekilde küme düştüklerini söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmeyi hak etmediğini savunan Otyakmaz, kritik karşılaşmalarda arzu ettikleri sonuçları alamadıklarını ve 11 yıl uzak kaldıkları TFF 1. Lig'e adım attıklarını ifade etti. 

Aybaba ile devam kararı

Mesut Bakkal'ın ardından göreve gelen teknik direktör Samet Aybaba ile uyum içerisinde olduklarını aktaran Otyakmaz, şunları aktardı:

"İnşallah uzun süreli, 2-3 yıl birlikte çalışıp Avrupa'da şehrimizi ve kulübümüzü temsil edecek ortamı yakalarız diye ümit ediyorum. Samet hocayla şu anda sözleşmemiz yok ama kutlamalar, Yeni Malatyaspor maçının vermiş olduğu telaş... Onları halleder halletmez prensipte zaten konuştuk, görüşme yapacağız. Bir sorun olacağını da düşünmüyorum, her iki taraf da bu konuda iyi niyetli. Biz de arzuluyuz, hocamız da burada kalmaktan yana. Konuşulması gereken şeyler var, onları konuşup, anlaşıp, önümüze büyük hedefler koyabiliriz."

Şampiyonluk maçında 20 bin taraftar

Sivasspor'un da Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayan Mecnun Otyakmaz, şöyle devam etti:

"Şimdi her iki takımın da sezonu taçlandırma karşılaşması. Saha ve seyircimizin önünde oynama avantajımız var. Şenlik havasında geçeceğini umduğum bir karşılaşma olacak, Malatyalı misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamayı düşünüyoruz. Bin 300'ü Malatyaspor taraftarı olmak üzere 16 binden biraz daha fazla bilet satılmış durumda. Son 2 günde de biraz daha artacağını ve 20 bine yakın bir taraftar kitlesi önünde oynayacağımızı düşünüyorum. Bu avantajların hepsini değerlendirmek istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da işin bilincinde. Alacakları bir galibiyetle Süper Lig'e şampiyon olarak çıkacaklar. Bu fırsatı tabii ki kaçırmak istemiyoruz. Sonuç ne olursa olsun her iki takım da şampiyondur. Sahada da korakor bir mücadelenin olacağını düşünüyorum, böyle bir karşılaşma bekliyorum. Kazanıp ligi bitirmek istiyoruz."

Sivasspor'un 21 Mayıs Pazar günü olağan genel kurul yapacağını da hatırlatan Otyakmaz, çok küçük değişikliklerle aynı yönetimi muhafaza edip yeni bir Süper Lig yönetimi oluşturacaklarını anlattı.

Otyakmaz, yeni sezonda Süper Lig'de başarılı bir takım yapacaklarını belirterek, kendilerine her zaman destek olan taraftarlara teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SivassporMecnun OtyakmazTFF 1. LigSpor Toto Süper LigEvkur Yeni Malatyaspor
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