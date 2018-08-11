Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetimlerde yer alacak yeni insanlar yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararlarına değinen Orman, "Olağanüstü genel kurula gidilse dahi 2019'da seçim olacak." dedi.

Divan kurulu üyelerinin, uzun süre başkan olarak kalması yönündeki tavsiyesine yanıt veren Orman, "Süleyman Seba gibi 15 sene görev yapılması isteniyor. Benim öyle niyetim yok. Başkanlık eskiye göre daha zor. Süleyman ağabey şimdi başkan olsaydı ne çekerdi? Dışarı çıkıp yemek yiyemiyorum. Ben kimsenin memuru değilim. Ben de insanım. Süleyman Seba hariç benim kadar fazla mesai yapan başkan oldu mu? Bu, uzun dönem yapılacak bir şey değil. Her gelen gitmesini bilecek. Birinin başkan olması için ölmemi mi bekliyorlar? Alttan da insanlar yetiştireceğiz. Hizmet için geldik. Yaptık, bitecek ve gideceğiz." diye konuştu.

Orman, yarın bir yönetim kurulu toplantısı yapacaklarını ve yakın zamanda gerçekleştirilecekleri olağanüstü seçimli genel kurulun tarihini belirleyeceklerini dile getirdi.

Seçime gitmelerine rağmen yönetimdeki isimlerle ilgili divan kurulu üyelerinin kafasında bir soru işareti olmaması gerektiğini kaydeden Orman, "Çoğuyla 7 senelik bir yolculuk yaptık. Zaman zaman kişisel konular oluyor. Yedi sene içinde enerji de düşüyor, normal şeyler. Türkiye bir süreçten geçiyor. Şu süreçte aktif çalışmalıyız. Yönetim kurulu arkadaşlarımdan çok memnunum ama enerjimiz düştü. Bunu harekete geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in, transfer konusunda yetkinin yönetim kurulunda olduğu yönündeki açıklamasına değinen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru söylüyor. Sorumluluğu olan kişi biziz. Oyuncuların kontratları kulüple ama hocaya sormadan transfer olabilir mi? Hocayla konuşmadan bir transfer asla olmaz. Beşiktaş'ı yönetim kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, yönetim kurulunun üstünde bir isim değil. Bize karşı sorumlulukları olan bir isim. Bazı şeyleri fazla abartıyoruz, bazılarını da fazla yeriyoruz. Beşiktaş ilk defa Şenol Güneş ile şampiyon olmadı. Çok iyi bir hoca ama mali konular Güneş'in işi değil."

Kulüpte hizmet etmiş eski isimlere sosyal medya üzerinden kötü sözler sarf edildiği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Orman, "Bir kişiye laf eden veya ettiren şerefsizdir. Ben nasıl engel olabilirim. Sosyal medyada eski futbolcuya küfür edeni bilmiyorum. Ben Twitter'da yazılanları görmüyorum. Ben ve arkadaşlarım hiçbir şekilde taraftarlarla sosyal medya işine girmedik. O eski Beşiktaş'ta var. En büyük sorun, Beşiktaş'ta futbolculuğu bırakmış kişiler ve medyanın daralması. Futbolu bırakan, altyapıda iş istiyor. İşe alınmadıkları zaman gidiyorlar sosyal medya üzerinden sallıyorlar. Burası Darülaceze kulübü değil." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç'un başkan seçilmesiyle, Türk futboluna yeni bir üslup geldiğini vurgulayan Orman, "Türk futboluna yeni bir üslup geldiği için, bir masanın etrafında oturduğumuz için çok mutluyum. Bizim Fenerbahçe ile hiçbir problemimiz yok. Geldiğimiz günden bu yana Fenerbahçe'yle kavga ediyoruz. Geçen sene Galatasaray şampiyon oldu. Biz bu kavgayı yapacak olsak, Galatasaray'la yaparız. Ama çıkıp da bir kulübün başkanı, Beşiktaş ile ilgili konuşursa, biz de susacak değiliz. Gidenin arkasından konuşmayalım, neyse. Tarihte, yaptıklarımızla ve insanların üzerinde bıraktığımız izlenimlerle anılacağız." ifadelerini kullandı.

"3-5 tane radikal düşüncem var"

Tüzük tadili konusunda görüşlerini aktaran Orman, "Tüzükte değiştirmek istediğim dört madde var. İlki raporların geç gelmesi, ikincisi divan aidatı, üçüncüsü genel af getirelim istiyorum. Sicil affı olsun. Dördüncüsü de yönetim kurulu sayısının aşağı çekilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun artık profesyonelleştiğine dikkati çeken Orman, şunları söyledi:

"Kulüpler artık öyle büyüdü ki... Büyümeyle beraber profesyonelleşmemiz lazım. Futbolculara görev veriyorsunuz, futbol harici görev alanlar mutlu olmuyor. Yönetim kurulu içinde kavgalar, çatışmalar oluyor. Bunlar beni yoruyor. Profesyonelleştirdiğimiz bütün departmanlarda başarı elde ediyoruz. Bir yöneticiyle üç gün bir yere gideyim, herkes ona düşman oluyor. Yönetim kurulu üye sayısını aşağı çekmek istiyorum. Takdir genel kurulundur."

Şu anki tüzüğün çalışmalarına engel olmadığını anlatan Orman, "2019'da da aday olup son dönemimde çok radikal eylemlere gideceğim. Bana kalırsa artık Beşiktaş Kulübünde başkanın da maaş alması lazım. Benden sonraki rahat etsin. 3-5 tane radikal düşüncem var." diyerek sözlerini tamamladı.