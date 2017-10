"Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut, "Bireysel ve takım olarak az hata yapmak istiyoruz. Bunları her gün antrenmanda çalışıyoruz. Her rakibimize karşı farklı hazırlanıyoruz. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." dedi.