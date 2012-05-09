Hentbol'da şampiyon Beşiktaş

Erkekler Hentbol Süper Ligi final serisi son maçında Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u 27-25 yenen ve seride durumu 2-1 yaparak sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş takımı, büyük sevinç yaşadı.

BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki kez uzatmaya giden karşılaşmada galip gelerek şampiyon olmayı başaran Beşiktaş takımının oyuncuları ile teknik heyeti, saha içinde birbirlerine sarılarak elde edilen başarıyı kutladılar.

Ligde üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan siyah-beyazlı ekip, toplamdaki şampiyonluk sayısını da 8'e yükseltti.



-Kupayı Eyüboğlu'nun elinden aldılar-



Beşiktaş takımı, Erkekler Hentbol Süper Ligi 2011-2012 sezonu şampiyonluk kupasını, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu'nun elinden aldı.

Maçın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Beşiktaş'a kupasını veren Eyüboğlu, sergilenen mücadeleden ötürü her iki ekibi de tebrik ederken, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladı.

Beşiktaş Antrenörü Müfit Arın, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a karşı çok zorlu bir seri oynadıklarını kaydederek, ''Şampiyon olduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Rakibimiz gerçekten çok iyi mücadele etti'' derken, siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Büyük ise, elde ettikleri başarıdan ötürü çok sevinçli ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ekibinin ikincilik plaketini, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanvekili Sait Ersu Hızır takdim etti.

-Taraftarlardan büyük destek-

Kendi seyircisi önünde şampiyonluk maçına çıkan Beşiktaş takımına taraftarları karşılaşma boyunca büyük destek verdi.

Maçın başından sonuna kadar oldukça etkili bir şekilde takımlarını destekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın istedikleri gibi sonlanmasının ardından da büyük mutluluk yaşadılar.

Siyah-beyazlı taraftarların, kulüp eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine yaptıkları tezahüratlar da dikkati çekti.