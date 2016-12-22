Spor Toto Süper Lig

'de

Gaziantepspor

'u 3-1 yenerek çıkışını sürdüren

Galatasaray

'da milli futbolcu

Yasin Öztekin

, maç başı gol ortalamasıyla kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor.

Gaziantepspor karşısında takımının gollerini atan ve Vodafone Arena yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarına tepki göstermek amacıyla gol sevincini polis memurlarıyla paylaşarak kamuoyunun takdirini toplayan Yasin Öztekin, bu sezonki başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Futbol kariyerine Almanya'nın Borussia Dortmund ekibinde başlayan ve 2010-2011 sezonunun devre arasında Gençlerbirliği'ne transfer olarak Süper Lig'de boy gösteren 29 yaşındaki milli futbolcu, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Galatasaray'da forma giydi.

Gaziantepspor maçında kaydettiği gollerle bu sezon gol sayısını 6'ya çıkaran Yasin Öztekin, 7. sezonunu geçirdiği Süper Lig'de maç başına en fazla gol ortalamasına ulaştı.

Kariyer rekoruna 2 gol kaldı

Yasin Öztekin, Süper Lig'in kalan bölümünde iki gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer performansını sergileyecek.

Eren Derdiyok ile takımın en skoreri

Yasin Öztekin, forvet Eren Derdiyok ile bu sezon Galatasaray'ın ligdeki en golcü futbolcusu konumunu paylaşıyor.

Süper Lig'de 23 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takımda Eren Derdiyok forma giydiği 14 karşılaşmada 6 gol atarken, Yasin Öztekin ise görev aldığı 12 maçta bu sayıya ulaştı.

Gol attığı maçlarda mağlubiyet yok

Galatasaray, Yasin Öztekin'in gol attığı lig maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Sezonun ikinci "hat-trick"ini yaptı

Yasin Öztekin, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon bir maçta üç gol atan ikinci isim oldu.

Ligin 12. haftasında Fenerbahçeli Moussa Sow, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada 3 gol atarak, sezonun ilk "hat-trick"ini yapmıştı.

Yasin Öztekin, aynı zamanda bu sezon ligde "hat-trick" yapan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

AA