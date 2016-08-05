Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, UEFA Avrupa Ligi 2016-17 sezonunda gruplara kalabilmek için son eleme turu olan play-off'ta karşılaşacakları Danimarka'nın Midtjylland takımının son yıllarda çıkış yapan bir ekip olduğunu ama rakibi eleyerek gruplara kalmayı hedeflediklerini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi sonucu, Osmanlıspor, Danimarka'nın Midtjylland takımı ile eşleşti.

Kura çekimine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Yurtgüven, "Osmanlıspor olarak Avrupa macerasına başladığımız zaman kendimize 2016 hedefi olarak gruplara kalmayı koymuştuk. Şimdi hedefimize bir adım uzaktayız ve gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

Yurtgüven, "Bu turda kolay rakip yok. Rakibimiz özellikle son yıllarda çıkış yapan ve adından söz ettiren bir takım. Umut ediyorum ve diliyorum ki Allah'ın izniyle bu turu da geçip gruplara kalıp ülkemize bir sevinç daha yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin, İsviçre'nin Grasshoppers, Medipol Başakşehir'in ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşmesi hakkında da Yurtgüven, "Üç takımımızın da işi kolay değil ama 3 takımımız da muvaffak olacak inancındayım." değerlendirmesinde bulundu.

Bu turda ilk karşılaşmalar 18 Ağustos, rövanşları ise 25 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ilk maçlarına seyircileri önünde, Osmanlıspor ise deplasmanda çıkacak.