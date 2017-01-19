Hedefimiz sezonu ilk 10 içinde bitirmek

ANTALYA

Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaştıklarını hatırlatarak, iki takım için de önemi yüksek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Takımda beraberlik ve arkadaşlığın çok iyi seviyede olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Burada göreve başladığımdan beri takımımdan çok memnunum. Çok iyi şekilde çalışıyorlar. Oyuncular, birlik, beraberlik ve arkadaşlık içerisindeler. Bunu da sahaya yansıtıyorlar. O zaman da güzel şeyler çıkıyor. Son oynadığımız karşılaşmada maçın başından sonuna kadar skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmayan bir takımımız vardı. Herkes çok iyi bir şekilde dört dörtlük görevini yaptı. Hatta sonradan oyuna giren arkadaşlarımız dahil." diye konuştu.

"Çok kritik maçlar olacak"

Rıza Çalımbay, iyi bir noktaya geldiklerini ancak hedeflerinin bitmediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Mutlaka sezonu çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bütün uğraşımız, hedefimiz bu sezonu ilk 10 içinde, iyi bir yerde bitirmek. Her zaman söylediğimiz gibi mutlaka zirveye oynayan bir Antalyaspor olacak. Bugüne kadar çok iyi şeyler yaptık ve üstüne koyarak gittik. İkinci yarı bütün takımlar için çok önemli, çok kritik maçlar olacak. Onun için de her maça final gözüyle bakıyoruz."

Osmanlıspor maçının başlama saatine tepki

Bu hafta Süper Lig'de ve Avrupa'da iyi bir grafik çizen Osmanlıspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Çalımbay, maçın başlama saati nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Çalımbay, 13.30'da başlayacak maçın 14.30 veya 15.00'e alınmasını Türkiye Futbol Federasyonundan istediklerini aktararak, "Federasyondan bir anlayış bekledik. Maçı 14.30-15.00 gibi oynanmasını teklif yaptık, kabul edilmedi. Federasyondan yine rica ediyoruz. Hakikaten o saatte maçın oynanması çok zor. Buz oluyor, özellikle sahanın bir tarafı buz oluyor. Hem sağlık açısından iyi bir şey değil. Bu maçı veya bundan sonra Ankara'da oynanacak maçlar bizim için biraz zor olabilir." ifadelerini kullandı.