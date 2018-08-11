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"Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Altıparmak, "Birinci amacımız öncelikle iyi futbol oynamak, iyi sonuçlar alıp lige renk katmak. Geçen sezondan kalan ve yeni gelen oyuncularla iyi bir kadro oluşturduk." dedi.

"Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Altıparmak, "Birinci amacımız öncelikle iyi futbol oynamak, iyi sonuçlar alıp lige renk katmak. Geçen sezondan kalan ve yeni gelen oyuncularla iyi bir kadro oluşturduk." dedi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:08
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"Hedefimiz ligi ilk 10 içinde bitirmek"

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, yeni sezona ilişkin "Birinci amacımız öncelikle iyi futbol oynamak, iyi sonuçlar alıp lige renk katmak ve ligi ilk 10 içinde bitirmek." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon elde ettiği başarıyla Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı, Emrah Başsan ve kaleci İbrahim Sehic gibi önemli futbolcuların aralarında bulunduğu çok sayıda ismi kadrosuna kattı.

Hazırlık döneminde Düzce'deki Topuk Yaylası ile Erzurum'da kamplar yapan mavi-beyazlı ekip, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak, yaptığı açıklamada, Spor Toto 1. Lig'de yönetici, futbolcu, teknik heyet, kulüp çalışanları ve taraftar bütünlüğüyle bir ivme yakaladıklarını ve Süper Lig'e çıktıklarını belirtti.

Bunun birlik, beraberlik, arkadaşlık, diyalog ve temiz kalpliliğin şampiyonluğu olduğunu dile getiren Altıparmak, "Bunların hepsi geçen sene yaşadıklarımızdı. Biz tabii çoğunu bu sezona da taşımak istedik. Geçen seneden 12-13 oyuncumuzu kadromuzda tuttuk." diye konuştu.

"Biz gerçekten çok iyi bir aileyiz"

Altıparmak, geçen sezonki büyük mutluluktan sonra asıl işlerinin yeni başladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Layık olduğumuz lige çıktık. İlk maçlar bizim için çok önemli, çünkü ligin yeni takımıyız. Herkes için de kapalı bir kutuyuz. Herkes 'ne yapacaklar' diye bizi bekliyor. Biz gerçekten çok iyi bir aileyiz, iyi bir topluluğuz. Bu sene yeni arkadaşlarımızı da aramıza kattık. Çok iyi bir uyum var. Yeni gelenlerin havaya, şehre alışması çok zor oluyor ama biz arkadaşlık, birlik ve beraberlik konusunda diğer takımlara göre daha öndeyiz."

"Birinci amacımız iyi futbol oynamak"

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Atiker Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Ben her maçını kazanmayı isteyen bir teknik direktörüm. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz. Tüm hazırlık maçlarını seyrettirdik. Geçen seneye göre çok iyi, oturmuş kadroları var. Biz de çok iyiyiz. Geçen sezondan kalan ve yeni gelen oyuncularla iyi bir kadro oluşturduk."

Altıparmak, yeni sezondaki amaçlarına da değinerek, "Birinci amacımız öncelikle iyi futbol oynamak, iyi sonuçlar alıp lige renk katmak ve ligi ilk 10 içinde bitirmek." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigErzurumsporMehmet Altıparmak
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