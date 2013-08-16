Hedefimiz avantajlı skor

İSTANBUL



Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meireles, İngiltere'nin Arsenal takımıyla İstanbul'da oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.



Meireles, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Arsenal'in dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu belirterek, "Burada önemli olan bizim nasıl bir oyun ortaya koymamız gerektiğidir. Sahamızda oynayacağımız ilk maçta avantajlı bir skor almak ve ardından bunun devamını getirmek istiyoruz. İlk maçlar genelde turu belirleyen maçlar oluyor. İlk maçta kendi sahamızda ve seyircimiz önünde avantajlı skor alırsak, rövanş için işimiz daha kolay olabilir" ifadelerini kullandı.



Arsenal gibi bir takım karşısında yapacakları en ufak hatanın turu kaybetmelerine neden olabileceğine dikkati çeken Meireles, "Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de iyi bir takımız. Kaliteli ve tempolu oyunculara sahibiz. Bütün takım arkadaşlarım da bu maç için hazır. Tabii Arsenal maçından önce ligin ilk haftasında Torku Konyaspor ile oynayacağımız bir karşılaşma var, o maça da en iyi şekilde konsantre olarak sahadan galip ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salzburg gibi güçlü bir ekibi elediklerini hatırlatan Portekizli futbolcu, "Benim o maçta attığım gol, kariyerim açısından da attığım en güzel goldü diyebilirim. Fenerbahçe formasıyla böyle bir güzel gole imza attığım için de ayrıca mutluyum" dedi.



"Birlik olup ülke sporu için mücadele etmeliyiz"



Meireles, Türkiye'nin futbol anlamında çok önemli bir ülke olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Türkiye'de ciddi anlamda bir futbol ve futbolcu kalitesi var. Bizim sadece bir golle Avrupa Kupası'nın kapısından dönmüş olmamız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynaması, bence Türk futbolu adına çok önemli başarılar. Benim şahsi düşüncem; kendi içimizdeki rekabetten biraz olsun sıyrılıp Türkiye için, ülke futbolu için çalışırsak Türkiye daha iyi yerlerde olabilir. Tabii bu rekabet, saha içindeki değil, saha dışındaki. Kazanmak için saha içinde tabii ki mücadele edeceğiz ancak saha dışındaki rekabet bitmeli. En azından birlik olup ülke sporu için mücadele etmeliyiz. Örnek vermek gerekirse; bu CAS süreci Liverpool'un başına gelmiş olsa Everton, Liverpool'a destek olacak ilk takım olacaktır. Bunun nedeni de İngiltere'nin çıkarlarının söz konusu olmasıdır."



"Bruno Alves çok kaliteli bir oyuncu"



Yeni transfer Portekizli Bruno Alves'i de değerlendiren Meireles, "Alves, benim hayatımda tanıdığım en profesyonel oyunculardan biri. Hiçbir zaman çalışmayı bırakmaz. Bu çalışkanlığını da zaman içinde hem camia hem de taraftar görecektir. Bunun dışında kişilik olarak da harika bir insan. Fenerbahçe'ye geleceğini ilk duyduğumda çok sevinmiştim" ifadelerini kullundı.



"Dünyanın en büyük taraftar kitlesine sahip bir takımdayım"



Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Portekizli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Buraya gelmeden önce hiç tanımadığım ve bilmediğim bir yerde olmak beni düşündürüyordu ama buraya geldikten sonra her şey çok farklı oldu. Fenerbahçe'nin harika bir takım olduğunu biliyordum ve bu ailenin parçası olmak beni mutlu ediyor. Dünyanın en büyük taraftar kitlesine sahip bir takımdayım. Harika günler geçiriyorum."





AA