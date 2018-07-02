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Hedefi dünya şampiyonluğu

Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Polonya'da yapılacak olan Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Hedefi dünya şampiyonluğu

Milli yelkenci Zülal Alev Erkan, Polonya'da yapılacak olan Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:29
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Hedefi dünya şampiyonluğu

Yelkende yurt içi ve yurt dışında önemli başarılar elde eden milli sporcu Zülal Alev Erkan, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyledi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Zülal Alev Erkan, 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda optimist sınıfında birincilik elde ederek milli takıma seçildi.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda laser 4.7 sınıfında ikincilik elde eden Erkan, 9-18 Temmuz'da Polonya'da gerçekleştirilecek olan Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

"Zoru başarmak için çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum"

Milli sporcu Zülal Alev Erkan, şampiyonada Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasının diğer şampiyonlardan daha zor olduğunu ama zoru başarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Geçen yıl Tekirdağ'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda laser 4.7 sınıfında birinci olarak Türk bayrağını dalgalandırdığı zaman mutlu olduğunu dile getiren Zülal Alev, "Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde 7 yıldır yelken sporunu yapıyorum. Yelkene babam sayesinde başladım. Babam spor yapmamı istiyordu sonra ben de yelkenle tanışmış oldum. Optimist sınıfında milli takıma girdim ve Optimist Dünya Şampiyonasına katıldım. Bu yılda Laser 4.7 Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Temmuz ayında da Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'na katılacağım." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi temsil edeceğim için mutluyum"

Zülal Alev Erkan, dünya şampiyonasının her sporcunun hayali olduğunu ve kendisinin bu hayali gerçekleştirebilmek için elinden geleni yapacağını belirterek, "Milli takım kamplarına katılıyorum. Bunun haricinde de kulübümde kara ve deniz antrenmanlarını sürdürüyorum. Son olarak yarış öncesi Polonya'da kampımız olacak. Orada ki antrenmanların ardından çalışmalarımı tamamlayacağım. Uluslararası arena da ülkemizi temsil edeceğim için mutluyum. Ayrıca Tekirdağ'dan tek ben gidiyorum. Bunun için daha da mutluyum. Dünya şampiyonası diğer şampiyonlara göre daha zor ama elimden gelen her şeyi yapacağım.Dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zülal Alev ErkanLaser 4.7 Dünya ŞampiyonasıMilli Yelkenci Zülal Alev ErkanPolonya
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