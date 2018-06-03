Hedefi ay-yıldızlı forma

Suriyeli maratoncu Nahed El Nakib, hedefinin ay-yıldızlı forma ile olimpiyatlarda yarışmak olduğunu söyledi.

El Nakib, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle 3 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındıklarını ve Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine geldiklerini belirtti.

Pakize Narin Anadolu Lisesi'nde eğitim gören El Nakib, derslerinin çok iyi olduğunu, okul adına katıldığı şampiyonalarda da önemli dereceler elde ettiğini kaydetti.

Çalışmalarını beden eğitimi öğretmeni Mehmet Göğebakan ile yürüttüğünü ifade eden Nahed El Nakib, "Atletizmi, maraton koşmayı çok seviyorum. Okullar arasında yapılan yarışmalar 3 birincilik elde ettim. Şu an tek hedefim Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Ay-yıldızlı formayı giyip, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmeyi çok isterim." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Veysel Doruyol ise Nahed El Nakib'e her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.

El Nakib'in pek çok yarışmada önemli dereceler elde ettiğini aktaran Doruyol, "Biz Nahed'i seviyoruz. Tabii ki sporu da seviyoruz. Okul yönetimi olarak spor manasında kendisine destek verme gayreti içerisindeyiz. İnşallah hedeflerine ulaşır ve yeni başarılar kazanır." şeklinde konuştu.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Mehmet Göğebakan da Nahed ile gurur duyduklarını kaydetti.

Nahed'in çok yetenekli bir sporcu olduğunu anlatan Göğebakan, şunları aktardı:

"Biz her sınıfta olduğu gibi Nahed’in sınıfında da sporcu taraması yaptık. Nahed, atletizmle uğraştığını Suriye'de de çeşitli yarışmalara katıldığını söyledi. Bu bizim için bulunmaz bir fırsat, hazır sporcu bizim için her zaman önemlidir. Nahed ile ilgili antrenman planlamasını yaparak onu il ve ilçede düzenlenen turnuvalara kattık. Orada başarılı oldu ve bize birincilikler getirdi. O nedenle Nahed'i kutluyorum. Okulda olduğu süre içerisinde bu tür yarışmalara katılacak ama ileride Nahed'in milli takıma gitme gibi bir hedefi var. Bu alanda kendisine elimizden gelen desteği vereceğiz. Bunun yanında ise spor bilimleri fakültesine gitmek istiyor. Elimizden gelen bütün desteği vererek hayırlısıyla Nahed'in bu alanda ilerlemesini sonuna kadar destekleyeceğiz."