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Hazard'a büyük servet

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Eden Hazard için Chelsea'nin sahibi Abramovich kesenin ağzını açtı.

Hazard'a büyük servet

Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Eden Hazard için Chelsea'nin sahibi Abramovich kesenin ağzını açtı.

21 Mayıs 2012 Pazartesi 09:35
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Hazard'a büyük servet
Transfer sezonunun en çok konuşulan ismi Eden Hazard için Chelsea'nin sahibi Abramovich kesenin ağzını açtı. Rus milyarder Belçikalı yıldız için Lille'e tam 30 milyon sterlin önerdi.
Premier Lig'de bu sezon amansız bir şampiyonluk yarışını geride bırakan iki Manchester ekibi, City ve United'ın rekabeti saha dışında da sürüyor.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Eden Hazard'ın uzun zamandır peşinde koşan ve kadrosuna katmak isteyen bu iki takıma, Ada içerisinden sürpriz bir rakip daha çıktı.
Dailymail'in haberine göre Chelsea'nin Rus milyader sahibi Roman Abramovich'in, genç Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için haftalık 250.000 sterlinlik bir kontrat önereceği, Ada'yı salladı.
Haberde, güvenilir Fransız kaynaklarından alınan bilgiye göre Hazard'ın menajerinin cumartesi günü Londra'ya geldiği ve Şampiyonlar Ligi finali sebebiyle Münih'te olan Abramovich'ten önce, kulüpten bazı yöneticilerle ön görüşme yaptığı yazıldı.
Chelsea'nin ise bu transferi gerçekleştirmek için Lille'e bonservis bedeli olarak 30 milyon sterlin ile birlikte genç oyuncuya 250.000 sterlin haftalık maaşla 5 senelik bir kontrat önerileceği belirtildi.
21 yaşındaki futbolcunun ise bu derece yüksek bir maaştan ötürü, Londra kulübüne sıcak bakabileceği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.
Manchester United, Tottenham Hotspur, Arsenal ve Chelsea'nin yanısıra Avrupa'nın birçok devini peşinden koşturan Eden Hazard, geçtiğimiz yaz verdiği bir demeçte, hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti.

Son Güncelleme: 21.05.2012 01:36
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