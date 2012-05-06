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Hayat 90 dakika duracak

Galatasaray Beşiktaş'la, Fenerbahçe Trabzonspor'la şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkacak.

Hayat 90 dakika duracak

Galatasaray Beşiktaş'la, Fenerbahçe Trabzonspor'la şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmalara çıkacak.

06 Mayıs 2012 Pazar 13:05
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Hayat 90 dakika duracak

     Galatasaray ile Beşiktaş, İstanbul Türk Telekom Arena'da yapılacak derbi maçla 330. kez karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
     Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924 tarihinde Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 88 yıllık rekabette, bugüne dek yapılan 329 maçın 115'ini Galatasaray, 105'ini Beşiktaş kazanırken, 109 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
     Geride kalan 329 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla aldı.

Terim Galatasaray'da 13. kupanın peşinde
     Sarı-kırmızılı teknik adam, Galatasaray'ın başındaki 7. sezonunda 5. lig şampiyonluğuna ve 13. kupasına koşuyor.

Avni Aker'de kritik randevu

     Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması da saat 19.00'da başlayacak.
     Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 berabere sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 38 yıllık rekabette, genel toplamda Fenerbahçe'nin 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.
     Sarı-lacivertli ekip, geride kalan toplam 107 maçtan 41'ini kazanırken, bordo-mavili ekip bu süre içinde 37 galibiyet elde etti. Taraflar 29 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin toplam 130 golüne, Trabzonspor 125 golle cevap verdi.

Alex kadroda yok
     Kulübün internet sitesinde 20 kişilik Trabzonspor maçı kadrosu açıklanırken, sakatlığı bulunan Alex kadroda yer almadı. 
     Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren kaleci Volkan Demirel ve Gökhan Gönül ise 20 kişilik Trabzon kafilesine dahil edildi. Tedavileri süren Moussa Sow ve Sezer Öztürk ile Bilica ve Özgür Çek de Trabzon'a götürülmedi. 

Puan durumu

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY  4 2 1 1 7 4 3 46
2.FENERBAHÇE 4 3 0 1 6 3 3 43
3.TRABZONSPOR  4 1 1 2 3 6 -3 32
4.BEŞİKTAŞ  4 1 0 3 2 5 -3 31

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 05:07
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