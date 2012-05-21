Havutçu sessizliğini bozdu

İSTANBUL

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan teknik direktör Tayfur Havutçu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 15 yıldır hem futbolcu, hem teknik adam olarak sayısız başarıların içinde yer aldığını ifade ederek, ''Beşiktaşımız'ı her zaman gururla temsil ettim ve bunun getirdiği ağır sorumluluğu yüklendim. Dürüst, eğilip bükülmeyen, hak gözeten bir kaptan ve teknik adam olarak Beşiktaşlı duruşunu sergilemek için, bu camiaya layık bir insan olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım'' diye konuştu.

Bazı Beşiktaşlı yöneticileri eleştiren Havutçu, ''Ne yazık ki 1,5 yıllık sözleşmemin yapıldığı günden itibaren bazı yöneticiler, görev başındaki teknik adamı adeta yok sayarak arayışlara giriştiler ve bunun basına yansımasından da gocunmadılar'' dedi.

Başkan Fikret Orman ile dün görüştüğünü belirten Havutçu, şöyle devam etti:

''Dün itibariyle Beşiktaşlı duruşuna inanmadığım bazı yöneticilerle birlikte çalışma şansımız olmayacağını başkanımız Sayın Orman'a bildirdim ve görevden affımı istedim. Kendisinin bana gösterdiği güven için tekrar teşekkür ediyorum. Görevi devralacak ekibe de şimdiden başarılar diliyorum.''