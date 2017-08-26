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Hamilton tarihe geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton tarihe geçti

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Belçika Grand Prix'sine Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:46
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Hamilton tarihe geçti

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları tamamlandı.

Formula 1'de üç dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.42.553'lük derecesiyle kariyerinin 68. pole pozisyonunu elde etti. Bu derecesiyle Büyük Britanyalı pilot, Formula 1'de en çok pole pozisyonu kazanan sürücü konumundaki efsane Alman sporcu Michael Schumacher'i yakalamasının yanı sıra bu pistteki en hızlı derecenin sahibi oldu.

Pilotlar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde zirvede yer alan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.42.795'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas ise 1.43.094'lük zamanıyla yarınki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkını elde etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BelçikaFormula 1Lewis Hamilton
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