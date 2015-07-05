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Hamilton evinde galip

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini İngiltere'de seyircisi önünde kazanan Mercedes pilotu Hamilton, sezonun 5. galibiyetini elde etti.

Hamilton evinde galip

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sini İngiltere'de seyircisi önünde kazanan Mercedes pilotu Hamilton, sezonun 5. galibiyetini elde etti.

05 Temmuz 2015 Pazar 17:07
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Hamilton evinde galip
ANKARA

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan 5 bin 891 metre uzunluğundaki pistte 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3 ve 4. sıradan başlayan Williams-Mercedes sürücüleri, startta iyi bir kalkış gerçekleştirdi ve ilk tur sonunda Massa liderliğe, Bottas da 3. sıraya yükseldi. Lotus'tan Grosjean ile McLaren'den Button'ın karıştığı kaza nedeniyle ilk turda piste giren güvenlik aracının 4. turda pisti terk etmesi sonrası Bottas, ikinciliği Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'dan aldı.

İlerleyen turlarda diğer isimlerden kopan ilk 4 sıradaki Massa, Bottas, Hamilton ve Rosberg'in ilk "pit stop"larını tamamladığı 21. tur sonunda Hamilton, Williams pilotlarının önünde liderliği ele geçirdi.

37. turda başlayan yağmur sonrası 39. turda Bottas, 41. turda ise Massa'yı geçen diğer bir Mercedes pilotu Rosberg, takım arkadaşının arkasında 2. sıraya yerleşti.

Yağmurun şiddetini arttırmasına rağmen pite girmekte geciken Williamslar, mücadeleye 6. sırada başlayan Ferrari'den Vettel'in de arkasına düştü.

Üstünlüğünü yarışın sonuna kadar koruyan Hamilton, 1:31:27.729'luk derecesiyle sezonun 5'inci, kariyerinin 38'inci birinciliğini elde etti. Takım arkadaşının 10.9 saniye gerisinde bitişe gelen Rosberg 2'nci, liderin 25.4 arkasındaki Vettel ise 3'üncü oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Hamilton, yarış sonunda puanını 194'e yükseltti. Hamilton'ı, 177 puanı bulunan Rosberg ve 135 puanlı Vettel takip etti.

Sezonun 10. yarışı Macaristan Grand Prix'si 26 Temmuz'da yapılacak.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 15:41
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Hamilton Evinde Galip
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