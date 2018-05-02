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Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:58
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Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak. 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan habere göre Meler, 4-20 Mayıs tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde düdük çalacak.

Öte yandan haberde Meler'in İngiltere'deki turnuvaya katılacak hakemlere uygulanan atletik testi başarıyla tamamladığı belirtildi.

Ayrıca, turnuvada UEFA tarafından atanan 8 hakem, 12 yardımcı hakem ve 4 dördüncü hakem görev yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAUEFA 17 Yaş Altı Avrupa ŞampiyonasıHalil Umut Meler
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