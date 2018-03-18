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Hakan gol attı, Milan kazandı

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı İtalya ligi maçında, Chievo'yu 3-2 mağlup etti.

Hakan gol attı, Milan kazandı

Milan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı İtalya ligi maçında, Chievo'yu 3-2 mağlup etti.

18 Mart 2018 Pazar 20:30
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Hakan gol attı, Milan kazandı

ROMA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A), UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Milan, 29. haftada Chievo'yu ağırladı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.

Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.

Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MilanHakanönce VatanChievo
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