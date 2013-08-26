Haftayı 1'er puanla kapattılar

ELAZIĞ
2. dakikada gelişen Elazığspor atağında, ceza sahasında Serdar Gürler'in soldan sert vuruşunda top auta gitti.
6. dakikada ceza sahası önünde Gökhan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
12. dakikada atak geliştiren Kardemir Karabükspor'da Lualua'nın yaptığı orta üst kale direğine çarparak ceza sahasına döndü. Topu karşılayan İlhan Parlak'ın pasını değerlendiren Gökhan'ın kafa vuruşu, takımını öne geçirdi: 0-1
19. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza sahasının arkasına atılan topu karşılayan Lualua kaleci Zülküf'le karşı karşıya kaldı. Kaleci topu rakibinin ayaklarından aldı.
26. dakikada Elazığspor ceza sahasında Lualua'nın yerden pasını karşılayan Ahmet topa sert vurdu. Kaleciden dönen topu savunma kornere gönderdi.
38. dakikada Elazığspor, Kardemir Karabükspor ceza sahası önünde yoğunlaştı. İlk rakibini çalımlayarak geçen Serdar Özkan, sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: (1-1)
45. dakikada sol kanattan atağa geçen Elazığspor'da topla buluşan Onur, Serdar Özkan'a pasını verdi. Serdar'ın sert vuruşunda kaleci yatarak topu uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Kardemir Karabükspor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Onur, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya giren savunma topu kornere çeldi.
64. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top Erdem'in önünde kaldı. Sol çaprazdan sert bir şut çeken Erdem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
77. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan'ın sert vuruşunda kaleci Zülküf topu uzaklaştırdı.
80. dakikada sol kanattan atak yapan Elazığspor'da Serdar Gürler, Nicolas tarafında yere düşürüldü. Pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşunu kullanan Sane, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
2. dakikada gelişen Elazığspor atağında, ceza sahasında Serdar Gürler'in soldan sert vuruşunda top auta gitti.
6. dakikada ceza sahası önünde Gökhan'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
12. dakikada atak geliştiren Kardemir Karabükspor'da Lualua'nın yaptığı orta üst kale direğine çarparak ceza sahasına döndü. Topu karşılayan İlhan Parlak'ın pasını değerlendiren Gökhan'ın kafa vuruşu, takımını öne geçirdi: 0-1
19. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza sahasının arkasına atılan topu karşılayan Lualua kaleci Zülküf'le karşı karşıya kaldı. Kaleci topu rakibinin ayaklarından aldı.
26. dakikada Elazığspor ceza sahasında Lualua'nın yerden pasını karşılayan Ahmet topa sert vurdu. Kaleciden dönen topu savunma kornere gönderdi.
38. dakikada Elazığspor, Kardemir Karabükspor ceza sahası önünde yoğunlaştı. İlk rakibini çalımlayarak geçen Serdar Özkan, sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: (1-1)
45. dakikada sol kanattan atağa geçen Elazığspor'da topla buluşan Onur, Serdar Özkan'a pasını verdi. Serdar'ın sert vuruşunda kaleci yatarak topu uzaklaştırdı.
Maçın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Kardemir Karabükspor savunmasının arkasına atılan topla buluşan Onur, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Araya giren savunma topu kornere çeldi.
64. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında savunmanın uzaklaştıramadığı top Erdem'in önünde kaldı. Sol çaprazdan sert bir şut çeken Erdem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2
77. dakikada Elazığspor ceza sahası içerisinde topla buluşan İlhan'ın sert vuruşunda kaleci Zülküf topu uzaklaştırdı.
80. dakikada sol kanattan atak yapan Elazığspor'da Serdar Gürler, Nicolas tarafında yere düşürüldü. Pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşunu kullanan Sane, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma, 2-2 sona erdi.
AA
Son Güncelleme: 26.08.2013 08:34