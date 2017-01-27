Haftanın programı açıklandı

İSTANBUL

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek. Spor Toto 2. Lig'de 20., Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 22., 2. ve 3. gruplarda ise 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Yarın:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

18.00 Büyükşehir Gaziantepspor-Bandırmaspor (Gaziantep Arena)

29 Ocak Pazar:

13.00 Boluspor-Elazığspor (Bolu Atatürk)

14.30 Manisaspor-Ümraniyespor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Sivasspor (Mersin)

16.00 Samsunspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Samsun 19 Mayıs)

18.30 Altınordu-Göztepe (Bornova)

30 Ocak Pazartesi:

18.30 Şanlıurfaspor-Eskişehirspor (Şanlıurfa GAP Arena)