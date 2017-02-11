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Haftanın MVP'si Printezis

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un oyuncusu Georgios Printezis, 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Haftanın MVP'si Printezis

THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un oyuncusu Georgios Printezis, 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

11 Şubat 2017 Cumartesi 16:30
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Haftanın MVP'si Printezis

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Olympiakos'un evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 73-64 yendiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Printezis, sezonun 22. haftasında MVP ödülüne layık görüldü.

Karşılaşmayı 17 sayı, 10 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla tamamlayan 31 yaşındaki basketbolcu, iki sayılık atışlarda 7'de 4, üç sayılık atışlarda ise 4'te 3 isabetle oynadı.

Rus ekibi CSKA Moskova'dan Nikita Kurbanov 29 verimlilik puanıyla ikinci sırada yer aldı. Rus basketbolcu, takımının Kızılyıldız MTS'yi 102-80 yendiği maçta 18 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalma ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray Odeabank'ın ABD'li basketbolcusu Alex Tyus ise 28 verimlilik puanı ile üçüncü sırayı aldı. 29 yaşındaki pivot, takımının Barcelona Lassa'yı 69-62 yendiği maçı 19 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray OdeabankZalgirisLitvanyaOlympiakos
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