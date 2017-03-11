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Haftanın MVP'si De Colo

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando de Colo, 25. haftanın en iyi oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Haftanın MVP'si De Colo

THY Avrupa Ligi'nde Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando de Colo, 25. haftanın en iyi oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

11 Mart 2017 Cumartesi 16:43
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Haftanın MVP'si De Colo

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, CSKA Moskova'nın konuk ettiği Galatasaray Odeabank'ı 85-69 yendiği maçta 26 verimlilik puanıyla oynayan De Colo, 25. haftanın MVP'si seçildi.

Rus temsilcisiyle geçen yıl Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan De Colo, bu sezon 5. kez en iyi oyuncu oldu.

Darüşşafaka Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker, 29 verimlilik puanı almasına rağmen yeşil-siyahlıların haftayı mağlubiyetle kapatmasından dolayı ikinci oldu. ABD'li oyuncu, Yunan temsilcisi Olympiakos'a deplasmanda 81-73 mağlup oldukları müsabakada 23 sayı ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic ise, 26 verimlilik puanı ile üçüncü sırada yer aldı. 24 yaşındaki şutör, sarı-lacivertlilerin konuk ettiği İspanyol temsilcisi Baskonia'ya 79-74 yenildiği karşılaşmayı 26 sayı ve 8 asistle tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CSKA MoskovaMVPFenerbahçe
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