Hacıosmanoğlu'ndan 'aşağılama' savunması

Eski Trabzon Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor-Gaziantepfutbol maçı sonrasında kadınlara yönelik, "yayın yoluyla halkın bir kesiminicinsiyet farklılığına dayanarak alelen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada ifade verdi.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık İbrahim Hacıosmanoğlu daha önce ifade verdiği için gelmedi. Duruşmada, katılan Tuba Torun'u avukatı Tuğba Horosanlı, İzmir Barosu'nu ise avukat Seda Ayaz Aksoy temsil etti.

Hakkında geçen celse yakalama kararı çıkarılan ve duruşma öncesi ifadesi alınan Hacıosmanoğlu, savunmasında suçlamaları reddetti.

Kimseyi aşağılamadığını öne süren Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir kesimi rencide etmedim. Suç kastım yoktur. Olay tarihinde yaşadığımız sıkıntılı durumu ve süreci izah etmek için bahsedilen sözleri sarf ettim, ancak kimseyi aşağılamak niyetim yoktu. Zira benim için en değerli varlık annemdir, o da bir kadındır. Olaydan sonra reklam peşinden koşan kişiler benim bu sözlerimi çarpıtıp basına yanlış aksettirdiler. Huzurunuzda da yanlış anlaşıldığım için tekrar kadınlardan özür diliyorum. Kesinlikle aşağılama kastım yoktur. "

Sarf ettiği sözlerinin çarptırıldığını iddia eden Hacıosmanoğlu, olayın yaşandığı gün televizyon programlarına çıkarak niyetinin ne olduğunu anlatmaya çalıştığını da tutanaklara geçirdi.

Söz alan Aksoy, sanık Hacıosmanoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini ifade ederek, cezalandırılmasın talep etti.

Hakim, duruşmada geçici olarak görevlendirildiğini belirterek, duruşmayı 27 Aralık'a erteledi.