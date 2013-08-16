Hacıosmanoğlu ifade verdi

İSTANBUL - Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a "basın yoluyla hakaret ettiği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatı ile gelen Hacıosmanoğlu, basın suçlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ömer Solmaz'a yaklaşık 2 saat ifade verdi.

Hacıosmanoğlu'nun, 19 Temmuz'da düzenlenen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı ile 14 Haziran'da bir televizyon programında, Aziz Yıldırım'a yönelik "emek hırsızı" ve "asker kaçağı" şeklinde sözler sarf ettiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdiği kaydedildi.

Yıldırım'a "basın yoluyla hakaret ettiği" gerekçesiyle "şüpheli" sıfatıyla ifade veren Hacıosmanoğlu'nun, sözlerinin arkasında durduğunu ancak suç işleme kastıyla hareket etmediğini, suçsuz olduğunu, ifade özgürlüğü hakkını kullandığını ve spor camiasının hakkını koruma amacıyla hareket ettiğini söylediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol, geçen hafta Hacıosmanoğlu'nun, müvekkiline hakaret ettiğini öne sürerek, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını talep eden dilekçesini savcılığa sunmuştu.