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'Hacamat, sporcular için doğal dopingtir'

Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in vücudundaki ''hacamat'' kaynaklı olduğu düşünülen izlerle dikkati çekmesinin ardından, Manisa'da aralarında sporcuların da bulunduğu bazı vatandaşlar hacamat yaptırdı

'Hacamat, sporcular için doğal dopingtir'

Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in vücudundaki ''hacamat'' kaynaklı olduğu düşünülen izlerle dikkati çekmesinin ardından, Manisa'da aralarında sporcuların da bulunduğu bazı vatandaşlar hacamat yaptırdı

15 Ağustos 2016 Pazartesi 12:11
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'Hacamat, sporcular için doğal dopingtir'

 Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 5 altın, 1 gümüş madalya kazanan Amerikalı yüzücü Michael Phelps'in vücudunda "hacamat" kaynaklı olduğu olduğu öne sürülen izlerin görülmesi, Manisa'da aralarında sporcuların da bulunduğu birçok vatandaşı hacamat yaptırmaya yöneltti.

Manisa'da kurduğu merkezle yıllardır hacamat tedavisini uygulayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Muzaffer Yurttaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır bir tedavi yöntemi olarak kullanılan hacamatın, vücudu dinlendirdiğini ve sağlıklı kalmasını sağladığını belirtti. 

Michael Phelps etkisi

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Amerikalı şampiyon yüzücü Michael Phelps'in vücudundaki kupa ve bardak izleri nedeniyle, hacamat yaptırdığının düşünülmesi üzerine sporcuların da hacamat yaptırdığını anlatan Yurttaş, "Hacamat, hiçbir zararı olmayan, özellikle sporcular için doğal doping diyebileceğimiz bir tedavi yöntemidir. Uygulayan sporcu çok rahatlıkla spor müsabakalarına katılabilir, orada kaslarda herhangi bir ağrı sızı duymadan rahat hareket edebilir." dedi.

Yurttaş, değişik nedenlerle vücudumuza giren toksinler, kimyasal maddeler, gıdalar üzerindeki ilaç kalıntılarının idrar veya ter yoluyla atıldığını, doğal yollarla atılamayan kalıntıların deri altında biriktiğini dile getirerek bu birikintileri vücuttan dışarı atmanın bir yolunun da hacamat olduğunu vurguladı.

Doğal doping

Sporcuların hacamat yaptırmalarının amacının kas ağrılarını azaltmak, daha sağlıklı hale gelmesini sağlamak olduğunu söyleyen Yurttaş, şöyle konuştu:

"Buradaki kullanılış amacı sporcuların spor esnasında yaşayabilecekleri kas ağrılarını azaltmak, sporcuları daha sağlıklı hale getirmek ve en önemlisi sporculara bir nevi doping etkisi sağlamasıdır. Burada hacamat için herhangi bir ilaç kullanılmadığı için doğal doping diyebiliriz. Sporcularımız hacamat yaptırdığında sırt ağrıları, baş ve boyun ağrıları gibi ağrılardan şikayet etmiyorlar. Daha rahat hareket ettiklerini dile getiriyorlar. Dolayısıyla hacamat doğal dopingtir ama kimyasal bir madde içermediği için vücutta doping maddesine rastlanılmamaktadır." 

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 12:12
Anahtar Kelimeler:
BrezilyaRio De JaneiroOlimpiyat OyunlarıHacamat2016 Rio Olimpiyat Oyunları
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