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Guti'den Şenol Güneş'e övgü

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." dedi.

Guti'den Şenol Güneş'e övgü

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:22
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Guti'den Şenol Güneş'e övgü

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş için "Müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum." dedi.

Guti, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı UEFA kursu sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör olarak kendini geliştirmek için Beşiktaş'a geldiğini aktaran Guti, kariyer planına ilişkin "Acele etmemek gerekir. Mevcut durumumdan memnunum ancak futbolda ne olacağı asla bilinmez. Yine de şu anki önceliğim orada (Türkiye) olmak." ifadesini kullandı.

Türkiye tecrübesini "fevkalade" olarak tanımlayan ve Şenol Güneş ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten Guti, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." diye konuştu.

Guti, İspanya ekiplerinden Real Madrid'in 19 yaş altı takımını çalıştırırken sezon başında siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

İspanyol antrenör Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGutiŞenol Güneş
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