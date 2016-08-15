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Güreşte iki kategoride madalyalar sahibini buldu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 59 ve 75 kilolarda madalyalar dağıtıldı.

Güreşte iki kategoride madalyalar sahibini buldu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 59 ve 75 kilolarda madalyalar dağıtıldı.

15 Ağustos 2016 Pazartesi 11:06
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Güreşte iki kategoride madalyalar sahibini buldu

 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 59 ve 75 kilolarda madalyalar dağıtıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Carioca Arena'da düzenlenen güreş müsabakalarında, erkekler grekoromen stil 59 kiloda Japon Shinobu Ota'yı 4-0 yenen Kübalı Ismael Borrero Molina altına uzandı.

Ota'nın gümüşte kaldığı finalde, Azerbaycanlı Rovshan Bayramov'u 3-1 yenen Norveçli Stig-Andre Berge ile Kırgız Arsen Eraliev'i aynı skorla geçen Özbekistanlı Elmurat Tasmuradov bronz madalyayı paylaştı.

Erkekler grekoromen stil 75 kiloda Danimarkalı Mark Overgaard Madsen'ı 3-1 yenen Rus Roman Vlasov altın madalyayı boynuna taktı.

Madsen'in gümüşte kaldığı kategoride, bronz madalya ise Macar Peter Bacsi'yi 3-0 mağlup eden İranlı Saeid Abdevali ile Hırvat Bozo Starcevic'i 3-1 yenen Güney Koreli Hyeon-woo Kim arasında paylaştırıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2016 11:07
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