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Güreşte hedef 'dünyanın en iyisi' olmak

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi.

Güreşte hedef 'dünyanın en iyisi' olmak

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi.

05 Nisan 2017 Çarşamba 14:03
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Güreşte hedef 'dünyanın en iyisi' olmak

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi güreş takımlarını kurmak istiyoruz." dedi.

Aydın, yaptığı açıklamada, Macaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın, sporcuların 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'ndan sonra bireysel anlamda başarı gösterdikleri ilk turnuva olduğunu belirterek, "Burada serbest stil milli takımımız gayet iyi performans sergilerken kadınlar ve grekoromen takımlarımızın biraz daha iyi olmasını beklerdim. Yine de kötü bir sonuç değil." diye konuştu.  

"Türkiye her zaman ilk 3'te yer almalı"

"Genetik yapımız güreşe çok yatkın, haliyle güreşçi bulma konusunda sıkıntı çekmiyoruz." diyen Aydın, şöyle devam etti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar dünyanın en iyi takımlarını kurmak istiyoruz. Türkiye'nin her zaman ilk 3'ün arasında yerini alması gerekiyor. En iyi güreş hocaları da bizde ve sağ olsun devletimiz güreşimize her türlü desteği sonuna kadar sağlıyor. Bize kalan ise çok çalışmak ve ülkemizi uluslararası arenalarda en iyi şekilde temsil ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmektir. Bütün çabamız ve çalışmalarımız bu yöndedir."

Grekoromende yeniden yapılanma

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın, bulunduğu seviyeden daha iyi olması için çalıştıklarını belirten Aydın, şunları söyledi:

"Grekoromen takımını yeniden yapılandırma sürecine soktuk. Rıza Kayaalp (130 kilo) ve Cenk İldem'in (98 kilo) dışında, 8 uluslararası sıklette sporcuları seçmemiz ve Rıza ile Cenk'in her zaman alternatifi sporculardan oluşan bir takım kurmamız gerekiyor. Son şampiyonada da çok şükür alternatif güreşçilerimiz oldu. Osman Yıldırım ve Fatih Başköy kendilerini ispat ettiler. İnşallah daha iyi başarılara imza atacaklardır."

Kadın Milli Takımı'nın gün geçtikçe daha iyiye gittiğini dile getiren Aydın, "Şampiyon güreşçimiz Buse Tosun dizinden bir ameliyat geçirdi ve henüz tam iyileşemedi. Son turnuvada bu haliyle yarışmasına rağmen yine de iyi bir performans sergiledi. Evin (Demirhan) ve Bediha (Gün) da başarı elde etti. Ben sporcularımızı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Güreş FederasyonuMusa AydınMacaristanGüreş Takımı2020 Tokyo Olimpiyatları
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