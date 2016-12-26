Türkiye Güreş Federasyonu

Başkanı Musa Aydın, 2016 yılında branş olarak ilklere imza attıklarını söyledi.

Aydın, yaptığı değerlendirmede, 2016'yı başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını ifade etti. Aydın, "18 yıl aradan sonra 3 dünya şampiyonluğu, kadınlarda ilk kez Avrupa şampiyonluğu ve 52 yıl sonra olimpiyatlarda 5 madalya kazandık." dedi.

Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşin elde ettiğini hatırlatan Aydın, "Ben sporcularımızı, hocalarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Biz göreve geldiğimizden bu zamana kadar olan süreyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çok çalıştık. Ekibimizle birlikte güzel işler çıkardığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemdeki hedeflere odaklandıklarına dikkati çeken Aydın, "Bizim şimdi en büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Bu hedefe odaklı olarak projelerimizi hazırladık ve şimdi bunun ilk adımını 2017'de atacağız." diye konuştu.

YİBO ve Güreş Lisesi projeleri

Aydın, 2016'da 12 il ve 17 ilçede Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) ve Güreş Lisesi projelerini başlattıklarını belirterek, sporcunun milli takıma gelinceye kadar zorlu yollardan geçerek yetiştiğini kaydetti.

Güreşçinin birçok aşamadan geçtiğini anlatan Aydın, "Ya derslerini aksatıyor ya da güreş eğitimini aksatıyordu. Bu da bize hem zamandan, hem de bir çok yetenekli çocuğumuzu kaybetmemize neden oluyordu. Bununla ilgili olarak YİBO ve Güreş Lisesi projelerini devreye soktuk." diye görüş belirtti.

Aydın, YİBO ve Güreş Lisesi projelerini 2017 yılından itibaren Türkiye geneline yaymak için kolları sıvayacaklarını belirtti.

Yağlı güreşler

Türkiye'de her kesimin güreşi çok sevdiğini ifade eden Musa Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekranlara çok fazla yansımasa da sıradan bir yağlı güreş organizasyonu yapıldığında gelen seyirci sayısı bugün futbolda derbi maçlar diyebileceğimiz maçlara gelen seyirci sayısı kadardır. Eğer güreşle ilgili bir karar alacaksak bu çok paydaşlı bir şekilde olsun istiyorum. Bunun için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde güreş kurultayları düzenleyeceğiz. İlkini Bursa'da yaptık ve çok verimli geçtiğine inanıyorum."

AA