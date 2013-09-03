Güreşirken rakibini karıştırınca

KAHRAMANMARAŞ



Afşin ilçesinde düzenlenen 42. Afşin Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş Festivali'nde bir pozisyonun ardından dengesi bozulunca rakibini karıştıran güreşçi, yan taraftaki güreşe dahil oldu. Rakibi sanarak mücadele ettiği güreşçiyi tuş eden sporcu, hakemlerin uyarısıyla durumu öğrendi.



Minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 19 sıklette toplam 470 sporcunun katıldığı festivalin başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında, Rüştü Atalay ile Salih Tolu eşleşti.



Yan tarafında ise Enes Bandırma ve Zeyit Tolu eşleşti. Müsabakalar sırasında Salih Tolu, rakibi Rüştü Atalay'a "el ense" çekti. Dengesi bozulan Atalay, yan tarafta güreşen Enes Bandırma ve Zeyit Tolu ile çarpıştı. Atalay, çarpışmanın etkisiyle kendi rakibini sandığı Zeyit Tolu'yu tuş etti.



Gerçek rakibi Salih Tolu'yu tuş ettiğini sanan Atalay, sevinç gösterisinde bulundu. Atalay, hakemlerin uyarısıyla durumu öğrendi. Hakemlerin müdahalesiyle güreşler kaldıkları yerden devam etti. Müsabakalar sonucu Atalay ve Bandırma rakiplerini yendi.



Enes Bandırma ve Zeyit Tolu mücadelesinin hakemi Sefa Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ender bir durum olduğunu söyledi. Müsabaka anını anlatan Özgür, şunları kaydetti:



"Başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında Enes Bandırma ve Zeyit Tolu'nun hakemliğini yürütüyordum. Diğer tarafta ise Salih Tolu ve Rüştü Atalay güreşmeye başlamışlardı. Salih Tolu rakibi Rüştü Atalay'a el ense çekti. El ense sonrası dengesini kaybeden Atalay, diğer tarafta güreş yapan Enes Bandırma ve Zeyit Tolu'ya çarptı.



Çarpma sonrası Atalay, kendi rakibi sanarak Zeyit Tolu'yu tuş pozisyonuna getirdi ve tuş etti. Bunun sevincini bir süre yaşadı fakat olayı bizim uyarılarımızın sonrası anladı."



Özgür, 15 yıllık hakemlik hayatında böyle bir şeye ilk defa şahit olduğunu sözlerine ekledi.





AA