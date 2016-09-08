Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, başarılarıyla efsaneleşmeyi amaçladığını söyledi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, kendisinden beklentinin yükseldiğini ifade etti.

Taha, "Artık 1-0, 2-0'lık skorlarda insanlar, 'Performansı iyi değildi.' diyor. Olimpiyat finalinde galip geldikten sonra odaya girdim, arkadaşlarım bana 'Hasta mıydın?' dedi. Olimpiyat finalindesin, adamlar da boş değil ki, oraya kadar herkesi yenerek gelmişler. Herkesi 10-0 mı yeneceğim, öyle bir dünya yok." dedi.

"Bizim artık maddiyatla işimiz olmaz. Bu saatten sonra tek derdimiz, her gittiğimiz müsabakada bayrağımızı en üst noktaya çıkarabilmek." diyen Akgül, şöyle devam etti:

"Olimpiyatlarda herkes benden altın bekliyordu, çok şükür beklentileri boşa çıkarmadım. Tarih bizi yazdı artık, amaç bundan sonra efsaneleşmek. En az 8 Avrupa ya da 5 dünya, 2 olimpiyat şampiyonluğu hedeflerim var. Serbest güreşte Avrupa rekorları bende, dünya ve olimpiyat rekorlarını da kırmak istiyorum."

Taha Akgül, "Kendime iyi bakarsam 2020 Tokyo ve 2024 olimpiyatlarını da görebilirim. 2020'de 29 yaşında, tam sporun zirvesinde olacağım. İnanıyorum, orada da şampiyon olabilirsem serbest güreşin yeni efsanesi olabilirim." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız sporcunun değerini bilir"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra insanların psikolojisinin bozulduğunu ve bir süre olimpiyatlara konsantre olamadıklarını anlatan Taha, şunları kaydetti:

"Malum süreçten sonra insanlar sporu takip edemez hale geldiler. Sürekli darbe haberleri veriliyordu. Olimpiyatın sonlarına doğru bir kamuoyu oluştu. Cumhurbaşkanımız, müsabakamı Berat Albayrak ile izlemiş. Gaziantep patlamasının üstüne gelince bir duygu boşalması yaşamışlar. Kötü bir olaya denk geldi ama umarım bir nebze moral olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, maçtan çıkar çıkmaz aradı, tebrik etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek aradı. Cumhurbaşkanımız sadece olimpiyatta değil öncesinde de arar, sorar, çağırır. Spordan gelme olduğu için sporcunun değerini bilir."