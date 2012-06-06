Güneş'le yola devam

TRABZON -

Yönetim Kurulu, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Teknik Direktör

'in önümüzdeki ve daha sonraki sezonlarda da bordo-mavili takımın başında görev yapacağını bildirdi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda gündemdeki maddeleri görüşerek, kulübün geleceğiyle ilgili izlenecek yol hakkında değerlendirmelerde bulunulduğu, medyada oluşan gündeme yönelik gelişmelerin görüşüldüğü belirtildi.

Buna göre, öncelikle teknik direktör Şenol Güneş'in toplantı öncesi Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar ve Kulüp Genel Sekreteri Hasan Yener ile Trabzon'da yüz yüze yaptığı görüşmeyle ilgili üyelere bilgi verildiği kaydedilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

''Söz konusu görüşmede, Şenol Güneş ile sezon planlanması ve kamp programı üzerinde konuşulmuş, transferde izlenecek politika belirlenmiş, altyapıyla birlikte 1461 Trabzon takımının daha verimli halde organize edilmesi doğrultusunda fikirler alınmıştır. Bu içerikten de anlaşılacağı üzere yönetim kurulumuzla teknik direktörümüz arasından başlangıçta da olduğu gibi hiçbir sorun bulunmamaktadır. Takımımızın başında önümüzdeki ve daha sonraki sezonlarda teknik direktör olarak yine Şenol Güneş görev yapacaktır.''