Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması

ANTALYA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibin Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi ve gündeme dair soruları yanıtladı.

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olması durumunda hem üzüleceğini hem de sevineceğini belirten deneyimli teknik adam, "Cenk, karakterli, değerli ve iyi bir Beşiktaşlı. Her geçen gün kendini geliştiren bir oyuncu. Orada başarılı olacağını düşünüyorum. Her şeyi kendisi yaptı. Biz de ona katkı sağladık." diye konuştu.

Şenol Güneş, milli oyuncunun takımdan ayrılması halinde santrfor transferi yapıp yapmayacaklarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncu almak isterim ama transfer ekonomi ile bağlantılı. Kararı başkan verecek. Başkan ve yönetimle konuştum. Takımdaki ödemeler yapılmadan gerçekleşecek transfere karşıyım. Cenk'in transfer parası geldikten sonra, ödemelerden para artarsa oyuncu alacağız. Eğer yetmezse böyle devam etmek isterim. Kadrodaki oyuncuların mutluluğu önemli. Kadroda bir santrfor daha olmasında yarar var. İmkanlar içerisinde oyuncu bakıyoruz. Gelişme olunca konuşuruz."

"2018'den beklentilerimiz var"

Yanlışı ve doğrusuyla 2017 yılında iyi işlere imza attıklarını aktaran Şenol Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Durum tespiti yapacağız. 2018'den beklentilerimiz var. Yetenekli, zeki ve karakterli oyunculara sahibiz. Şampiyon olmayı düşünen bir takımımız var. Yaptığımız işten heyecan duyuyoruz. Bunun da bize başarı getirmesini bekliyoruz. İkinci yarıda, daha güzel bir futbol yarışı olmasını diliyorum."

"Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmek ve yaşamaktan geçer"

Şenol Güneş, şampiyon gibi düşünerek ve yaşayarak başarı elde edileceğini belirtti.

Doğru işler yaparak şampiyon olmak istediklerini belirten deneyimli teknik adam, "En iyi oyunu oynamalıyız. Hedefimiz, ilkemiz ve felsefemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Yıldızları seyretmek değil onlarla beraber yaşayan ve yarışan bir takım olmak istiyoruz. Hep geriden bakan değil, yeni yıldızlar çıkararak o dünyada olmak istiyoruz. Şampiyon olmak, şampiyon gibi düşünmek ve yaşamaktan geçer." diye konuştu.

"Oyun olarak ilk sezondan daha iyiyiz"

Şenol Güneş, geçtiğimiz 2 sezonun ilk yarıları baz alındığında Beşiktaş'ın topladığı puan ve attığı gol sayısının azalması hakkında ise şunları anlattı:

"Oyun olarak ilk sezondan daha iyiyiz. Daha fazla hamle yaptık ama gol sayımız düştü. İlk yarıda kaybettiğimiz Demir Grup Sivasspor maçı çok önemliydi. O maç alınmalıydı. O maçı kazansaydık her şey elimizde olacaktı. Anderson Talisca ve Oğuzhan Özyakup bu sezon fazla gol atamadı. Ryan Babel devreye girdi. Kayserispor maçında 3 net pozisyonumuz var. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Eksik kaldık ama Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçları oyun olarak puan kaybedeceğimiz müsabakalar değildi. Milli maçlar sonrasında oynadığımız iki karşılaşmayı kaybettik. Milli takımlarına giden oyuncumuz çok. İyi takımsak, şanssızlıkları aşacak yapıda olmalıyız. Daha çok hücum ettik, daha az pozisyon verdik. İkinci yarıda iyi olacağız. Daha iyi gol vuruşları yapacağız."

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Gökhan Töre'nin de durumuna değinen tecrübeli teknik adam, "Gökhan'ın kıkırdak sakatlığı olduğu için sahalara dönmesi uzun sürdü. Henüz çalışmalara başlamadı. Çok yetenekli bir oyuncu. Leicester City'de oynayan Riyad Mahrez'i izlediğimde Gökhan'ın onu geçebileceğini düşünmüştüm. Ama Gökhan uzun zamandır aramızda yok. 15 Ocak'tan sonra çalışmalara başlayabileceğini düşünüyorum." yorumunda bulundu.

"Demba Ba sakat olmasaydı takımda kalacaktı"

Şenol Güneş, geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta forma giyen Demba Ba ile sakat olduğu için devam etmediklerini aktardı.

Forvet transferi yapılması halinde Ba'nın öncelikleri olmadığını vurgulayan Güneş, "Birçok oyuncu var. Demba Ba, sakat olmasaydı takımda kalacaktı. Sakatlık yaşayınca sıkıntı oldu. Şu anki durumunu bilmiyorum. Çok iyi de oynayabilir, hiçbir şey de çıkmayabilir. Risk var. Onun için başka oyuncu düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın Nice takımında görev yapan Mario Balotelli hakkında da açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Oyunculuğunu tartışmam. Her oyuncu aynı karakterde olmuyor. Değiştirilebilir oyuncuya uğraşırsın ama aldığım bilgiler onun kendisine ve etrafına zarar vereceği yönünde. Aynı sıkıntıyı Trabzonspor'da görev yaparken Jaja'da yaşamıştım. O yüzden olumlu bakmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'da istikrarlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş'ın efsane oyuncularından teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da görüş belirten Güneş, "Rıza Çalımbay hak ettiği yerden haksız ayrıldı. Onun karakteri Trabzon kentine uygun. Onu kendim gibi görüyorum. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Kendim gibi olmasını istiyorum." diye konuştu.