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Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Şenol Güneş 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Şenol Güneş 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla buluştu

18 Kasım 2018 Pazar 19:03
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Güneş, sınıf arkadaşlarıyla buluştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, mezun olduğu Trabzon Lisesi'nin düzenlediği etkinlikte 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, mezun olduğu Trabzon Lisesi'nin düzenlediği etkinlikte 48 yıl sonra sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Okul idaresi tarafından 1971 yılı mezunları için organize edilen etkinliğe katılan Şenol Güneş'e, sınıf arkadaşları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Arkadaşlarıyla sohbet ederek anılarını paylaşan tecrübeli teknik adam, daha sonra öğrenim gördüğü sınıfa giderek sırasına oturdu.

Yapılan yoklamaya katılmasının ardından konuşan Şenol Güneş, çok heyecanlı bir gün geçirdiğini belirterek, "Heyecanımız çocukluğumuzdan bu yana var ama bu heyecan daha da farklı. Öğrencilik ve gençlik yıllarımızın yanı sıra hayatın başlangıcı ve zorlukları... Hayat bizi öyle bir sınıfa getirdi ki her şey karıştı orada. İngilizce, Almanca, yaşı küçük ya da büyük, hep beraber burada okuduk. O zaman Hababam Sınıfı yoktu ama aslında Hababam Sınıfı bizdik." ifadelerini kullandı.

Güneş, 48 yıl sonra aynı sınıfta bir araya gelmeleri nedeniyle ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "48 yıldır görüşemediğimiz arkadaşlar var. Aramızdan ayrılan arkadaşlar için çok üzgünüz. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu çok önemli bir gün. 48 yıl sonra bir araya gelmek kolay değildi. Bu bana verilen hediyeyi de tüm arkadaşlarım adına alıyorum. Onların bende emeği çok fazla ama farkında değiller." diye konuştu.

Öğrencilik dönemindeki zorluklara işaret eden Güneş, "O günkü koşullarda, eğitim ve öğretimin çok az olduğu dönemlerde biz birbirimizi etkileyerek büyüdük. Sevdalarımız, sevgilerimiz, ilişkilerimiz, hepsi farklıydı. Saf ve temiz duygulardı. Şimdi yine beraberiz ve aileyiz. O günkü aile olgusunu bugün de gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Kızlardan bir tanesini yok sayıyorduk"

Güneş, sınıf arkadaşlarıyla yaşadığı anılara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçimizden hakimi, polisi, devlet memuru, sanatçısı ve sporcusu hepsi çıktı. Futbolcuların işsiz güçsüz görüldüğü dönemde biz çıktık. Benim futbolcu olmamda da buradaki arkadaşların hepsinin katkısı var. Bazı bayan arkadaşlarımızın hakkını helal etmesini istiyorum. Ben maçlara gidiyordum ve devamsızlıktan 1 sene kaybetmiştim. Hoca sayıyor, sınıf tam çıkıyor ama 'Burada birisi vardı, nerede?' diyor. Çünkü kızlardan bir tanesini yok sayıyoruz. O günün yanlışıydı ama benim kaderimi etkilemişti. Sizleri şerefle temsil etmek bana gurur veriyor."

Etüt sınıfındaki öğrencileri de ziyaret ederek başarılar dileyen Şenol Güneş, daha sonra okuldaki müzeyi gezerek tarihi eşyaları inceledi. Güneş'e, ziyaretinden dolayı üzerinde fotoğrafların yer aldığı 1971 yılı sınıf tablosu hediye edildi.

Şenol Güneş, etkinlik kapsamında son olarak, sınıf arkadaşlarıyla bir otelde verilen yemeğe katıldı.

AA

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Şenol Güneş
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