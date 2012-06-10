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Güneş "Burak" için ne dedi?

Şenol Güneş, transfer hakkındaki düşüncelerini yönetime bildirdiğini söyledi.

Güneş "Burak" için ne dedi?

Şenol Güneş, transfer hakkındaki düşüncelerini yönetime bildirdiğini söyledi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:36
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Güneş

TRABZON

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, transferde temel düşüncesinin kulübün kendi ekonomik şartlarına göre hareket etmesi gerektiği gerçeği olduğunu belirterek, ''Burak konusu ve Ünal Hoca  da dahil, yardımcılarım hakkında kamuoyuna yansıması için hiçbir beyanım olmamıştır'' dedi.

Şenol Güneş, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, medyada kendisine atfen yer alan haberlere işaret ederek, ''Teknik heyet, kalacak-gidecek oyuncular, başkan, yönetim kurulu ile taraftarlar hakkında düşünce ve kararlarımla ilgili hiç bir basın mensubuna beyanım olmadı. Şu anda olduğu gibi kamuoyuna açıklama yapmam gerektiğini hissedersem, zaten bunu kendim yerine getiririm'' diye konuştu.

Son 2-3 yılda gelişen ekonomik şartlara göre Trabzonspor'un büyüyen bir değer haline geldiğini söyleyen Güneş, ''Bu değere hepimizin katkıları oldu. Artık arayışımız gelinen bu noktayı daha iyiye nasıl taşıyabiliriz doğrultusundadır. Elbette Trabzonspor kendi gerçeğiyle yüz yüze gelmelidir. Bundan kaçamayız ama bunu yaparken spekülasyon ortamı oluşturmaya da gerek yok'' ifadelerini kullandı.

Güneş, kamuoyuna yansıyan konularda bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadığını belirterek, şöyle devam etti:

''Benim ağzımdan görüş yansıtanlar yanlış yapıyorlar. Bundan sonra olacaklarla ilgili hiçbir açıklamam yok. Olacaksa yine herkes benim ağzımdan duyar. Transfer hakkındaki düşüncelerimi ise ayrılmayı düşündüğüm anda dahi yönetime zaten bildirdim. Bu benim sorumluluğum gereğidir. 

Şenol Güneş, taraftarlardan da kendisiyle ilgisi olmayan söz konusu haber ve yorumlara itibar etmemelerini istedi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:37
Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş
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