Spor Toto Kupası'nı kazanan Gaziantepspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, aldıkları sonuçla gelecek sezon yapacakları takviyeyle iyi işler yapacaklarını gösterdiklerini söyledi.

Karaman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, kupayı almalarından dolayı oyuncularını kutlayarak, ''Arkadaşlarımız şehre güzel mesaj verdiler. Bu kupaya katılırken gençlere, oynamayan veya sakatlıktan dolayı uzun süredir bizden ayrı kalanlara şans vermeyi planlıyorduk. İlk 2 maçta rakipleri daha derli toplu görünce biz de kademeli olarak diğer oyuncuları oynatmaya başladık. Ölü halimiz bile finale yetti ve kupayı aldık'' diye konuştu.

Hikmet Karaman, fiziksel olarak üst noktalarda olmamalarına rağmen kupayı kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Keşke 7-8 hafta daha olsaydı. Üstümüzdeki takımları geçebilirdik. Kulüp olarak üzücü olaylar yaşadık. En azından içerde olan başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza kupa moral olarak iyi gelmiştir. Oyuncularımız da şehre mesaj vermiştir. Yönetim kuruluna da mesaj vermiştir. Bu kadro bozulmayacak. Üzerine 4-5 takviye yaparsak ligin büyük kulüpleriyle birlikte en güçlü takım oluruz mesajı vermiştir.''



