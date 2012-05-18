Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Güçlü takım oluruz

Karaman: 4-5 takviye yaparsak güçlü takım oluruz

Güçlü takım oluruz

Karaman: 4-5 takviye yaparsak güçlü takım oluruz

18 Mayıs 2012 Cuma 09:47
518 Okunma
Güçlü takım oluruz

Spor Toto Kupası'nı kazanan Gaziantepspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, aldıkları sonuçla gelecek sezon yapacakları takviyeyle iyi işler yapacaklarını gösterdiklerini söyledi.
Karaman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, kupayı almalarından dolayı oyuncularını kutlayarak, ''Arkadaşlarımız şehre güzel mesaj verdiler. Bu kupaya katılırken gençlere, oynamayan veya sakatlıktan dolayı uzun süredir bizden ayrı kalanlara şans vermeyi planlıyorduk. İlk 2 maçta rakipleri daha derli toplu görünce biz de kademeli olarak diğer oyuncuları oynatmaya başladık. Ölü halimiz bile finale yetti ve kupayı aldık'' diye konuştu.
Hikmet Karaman, fiziksel olarak üst noktalarda olmamalarına rağmen kupayı kazandıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
''Keşke 7-8 hafta daha olsaydı. Üstümüzdeki takımları geçebilirdik. Kulüp olarak üzücü olaylar yaşadık. En azından içerde olan başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza kupa moral olarak iyi gelmiştir. Oyuncularımız da şehre mesaj vermiştir. Yönetim kuruluna da mesaj vermiştir. Bu kadro bozulmayacak. Üzerine 4-5 takviye yaparsak ligin büyük kulüpleriyle birlikte en güçlü takım oluruz mesajı vermiştir.''

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 01:48
Anahtar Kelimeler:
GaziantepsporSpor Toto KupasıHikmet Karaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ