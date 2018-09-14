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Guardiola'nın gönlünde milli takım yatıyor

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, "Fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

Guardiola'nın gönlünde milli takım yatıyor

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, "Fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

14 Eylül 2018 Cuma 11:42
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Guardiola'nın gönlünde milli takım yatıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, milli takım çalıştırmak istediğini söyledi.

İspanya'da televizyon programına çıkan Guardiola, teknik direktörlük kariyerine başladığından bu yana milli takım çalıştırmak istediğini belirterek, "Böyle bir fırsat gelirse, milli takım teknik direktörü olabilirim ve bundan zevk alırım." dedi.

Guardiola, teklif aldığı iddia edilen Arjantin Milli Takımı'nda görev alıp almayacağına ilişkin soruya ise, "Hayır, kesinlikle orası değil. Ama yeni diller öğrenebileceğim, farklı kültüre sahip bir ülke isterim. Bol bol yolculuk yaparak yeni yerler görmek, ailemin de hoşuna gider." cevabını verdi.

Futbola başladığı yerde teknik direktörlük kariyerini sonlandırmak istediğini de kaydeden 47 yaşındaki Guradiola, "Son durak olarak Barcelona'nın altyapısını çalıştırmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigManchester CityPep Guardiola
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