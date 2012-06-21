G.Saray'da Euroleague şoku

Barcelona’da yapılan Euroleague toplantısında alınan kararların ardından Sarı-Kırmızılı kulüp , THY Euroleague’e alınmadı. Galatasaray, Banvit’le birlikte önümüzdeki sezon Avrupa’nın ikinci kupası olan Eurocup’ta mücadele edecek.



THY AVRUPA LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ ANADOLU EFES, BEŞİKTAŞ MİLANGAZ VE FENERBAHÇE ÜLKER TEMSİL EDECEK

THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar belli olurken, Türkiye'yi, Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz ve Fenerbahçe Ülker temsil edecek.



İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan Avrupa Ligi toplantısında, 2012-2013 sezonunda ligde mücadele edecek takımlar belli oldu. Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz ve Fenerbahçe Ülker'in gruplardan itibaren ligde oynamasına karar verilirken, grup maçlarına direkt katılacak diğer takımlar şöyle:



Asseco Prokom, BC Khimki, Brose Baskets Bamberg, Caja Laboral, Cedevita Zagreb, CSKA Moskova, EA7 Emporio Armani, Elan Chalon-sur-Saone, Barcelona Regal, Lietuvos Rytas, Maccabi Electra, Montepaschi Siena, Olimpiakos, Panathinaikos, Partizan, Real Madrid, Unicaja Malaga, Union Olimpija, Zalgiris Kaunas, Alba Berlin (Wild Card).



Gruplarda bu takımların yanında eleme grubundan gelecek bir takım daha yer alacak.



Elemelerde ise BC Donetsk, Bennet Cantu, CEZ Basketball, Le Mans Sarthe Basket, PBC Lukoil Academic, Ratiopharm Ulm, Telenet BC Oostende ve Unics Kazan takımları mücadele edecek. Elemelerde mücadele edecek Bennet Cantu ve Unics Kazan'a ise "wild card" hakkı verildiği bildirildi.



Galatasaray Medical Park ile Banvit ise Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek.