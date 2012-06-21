Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

G.Saray'da Euroleague şoku

Euroleague’de geçen yıl başarılı performansıyla dikkat çeken Galatasaray Medikal Park önümüzdeki sezon için aynı ligde mücadele etme hakkı kazanamadı.

G.Saray'da Euroleague şoku

Euroleague’de geçen yıl başarılı performansıyla dikkat çeken Galatasaray Medikal Park önümüzdeki sezon için aynı ligde mücadele etme hakkı kazanamadı.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:36
535 Okunma
G.Saray'da Euroleague şoku

Barcelona’da  yapılan Euroleague toplantısında alınan kararların ardından Sarı-Kırmızılı kulüp , THY Euroleague’e alınmadı. Galatasaray, Banvit’le birlikte önümüzdeki sezon Avrupa’nın ikinci kupası olan Eurocup’ta mücadele edecek.

THY AVRUPA LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ ANADOLU EFES, BEŞİKTAŞ MİLANGAZ VE FENERBAHÇE ÜLKER TEMSİL EDECEK
THY Avrupa Ligi'nde gelecek sezon mücadele edecek takımlar belli olurken, Türkiye'yi, Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz ve Fenerbahçe Ülker temsil edecek.

İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan Avrupa Ligi toplantısında, 2012-2013 sezonunda ligde mücadele edecek takımlar belli oldu. Anadolu Efes, Beşiktaş Milangaz ve Fenerbahçe Ülker'in gruplardan itibaren ligde oynamasına karar verilirken, grup maçlarına direkt katılacak diğer takımlar şöyle:

Asseco Prokom, BC Khimki, Brose Baskets Bamberg, Caja Laboral, Cedevita Zagreb, CSKA Moskova, EA7 Emporio Armani, Elan Chalon-sur-Saone, Barcelona Regal, Lietuvos Rytas, Maccabi Electra, Montepaschi Siena, Olimpiakos, Panathinaikos, Partizan, Real Madrid, Unicaja Malaga, Union Olimpija, Zalgiris Kaunas, Alba Berlin (Wild Card).

Gruplarda bu takımların yanında eleme grubundan gelecek bir takım daha yer alacak.

Elemelerde ise BC Donetsk, Bennet Cantu, CEZ Basketball, Le Mans Sarthe Basket, PBC Lukoil Academic, Ratiopharm Ulm, Telenet BC Oostende ve Unics Kazan takımları mücadele edecek. Elemelerde mücadele edecek Bennet Cantu ve Unics Kazan'a ise "wild card" hakkı verildiği bildirildi.

Galatasaray Medical Park ile Banvit ise Türkiye'yi Eurocup'ta temsil edecek.

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:41
Anahtar Kelimeler:
GS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ