Gruplara kalan takımlar belli oldu

"Devler Ligi"nde oynanan son 5 karşılaşmanın ardından, Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Celtic (İskoçya), Real Sociedad (İspanya), Milan (İtalya) ve Zenit St. Petersburg (Rusya) gruplara adını yazdırmayı başardı.



Bu turda, 27 Ağustos Salı günü oynanan maçlarda ise Austria Wien (Avusturya), Basel (İsviçre), Steaua Bükreş (Romanya), Schalke 04 (Almanya) ve Arsenal (İngiltere) gruplara kalmayı başarmıştı.



Elemelerde Türkiye'den yer alan tek takım olan Fenerbahçe, Arsenal'e ilk maçta 3-0, ikinci maçta ise 2-0 yenilerek organizasyona veda etmişti.



Grup torbaları belli oldu



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün yapılacak kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar da belli oldu.



Toplam 32 takımın 8 ayrı grupta mücadele vereceği gruplara direkt olarak katılan Galatasaray 3. torbada yer alırken, takımların torbalara göre dağılımı şöyle oldu:



1. Torba: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester United (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Porto (Portekiz), Benfica (Portekiz).



2. Torba: Atletico Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Milan (İtalya), Schalke 04 (Almanya), Marsilya (Fransa), CSKA Moskova (Rusya), Paris Saint Germain (Fransa), Juventus (İtalya).



3. Torba: Zenit St. Petersburg (Rusya), Manchester City (İngiltere), Ajax (Hollanda), Borussia Dortmund (Almanya), Basel (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan), GALATASARAY (TÜRKİYE), Bayer Leverkusen (Almanya).



4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Napoli (İtalya), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya), Steaua Bükreş (Romanya), Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Real Sociedad (İspanya), Austria Wien (Avusturya).



