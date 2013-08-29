Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yapılan son 5 maçla tamamlanırken, gruplara kalan takımlar belli oldu.

Gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu yapılan son 5 maçla tamamlanırken, gruplara kalan takımlar belli oldu.

29 Ağustos 2013 Perşembe 08:38
1039 Okunma
Gruplara kalan takımlar belli oldu

"Devler Ligi"nde oynanan son 5 karşılaşmanın ardından, Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Celtic (İskoçya), Real Sociedad (İspanya), Milan (İtalya) ve Zenit St. Petersburg (Rusya) gruplara adını yazdırmayı başardı.

Bu turda, 27 Ağustos Salı günü oynanan maçlarda ise Austria Wien (Avusturya), Basel (İsviçre), Steaua Bükreş (Romanya), Schalke 04 (Almanya) ve Arsenal (İngiltere) gruplara kalmayı başarmıştı.

Elemelerde Türkiye'den yer alan tek takım olan Fenerbahçe, Arsenal'e ilk maçta 3-0, ikinci maçta ise 2-0 yenilerek organizasyona veda etmişti.

 Grup torbaları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün yapılacak kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar da belli oldu.

Toplam 32 takımın 8 ayrı grupta mücadele vereceği gruplara direkt olarak katılan Galatasaray 3. torbada yer alırken, takımların torbalara göre dağılımı şöyle oldu:

1. Torba: Bayern Münih (Almanya), Barcelona (İspanya), Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester United (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Porto (Portekiz), Benfica (Portekiz).

2. Torba: Atletico Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Milan (İtalya), Schalke 04 (Almanya), Marsilya (Fransa), CSKA Moskova (Rusya), Paris Saint Germain (Fransa), Juventus (İtalya).

3. Torba: Zenit St. Petersburg (Rusya), Manchester City (İngiltere), Ajax (Hollanda), Borussia Dortmund (Almanya), Basel (İsviçre), Olympiakos (Yunanistan), GALATASARAY (TÜRKİYE), Bayer Leverkusen (Almanya).

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Napoli (İtalya), Anderlecht (Belçika), Celtic (İskoçya), Steaua Bükreş (Romanya), Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti), Real Sociedad (İspanya), Austria Wien (Avusturya).

AA

Son Güncelleme: 29.08.2013 08:39
Anahtar Kelimeler:
UEFA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ