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Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil'in önünde durmalıydım." dedi.

Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, "Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil'in önünde durmalıydım." dedi.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:09
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Grindel'den Mesut Özil itirafı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Mesut Özil ile ilgili olarak, "Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil’in önünde durmalıydım." ifadesini kullandı.

Grindel, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Mesut Özil gibi bir futbolcunun ağır suçlamalarda bulunduğunda bunun düşünmeye sevk etmesi gerektiğini ifade etti.

Bu konuda "Nerede yanlış yapıldı?" diye kafa yorduğunu aktaran Grindel, şu görüşleri paylaştı:

"Irkçı saldırılar karşısında belirli durumlarda daha açık bir şekilde pozisyon almalıydım ve Mesut Özil'in önünde durmalıydım. Net sözler bulmalıydım."

Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Grindel, Mesut Özil’in DFB tarafından yarı yolda bırakıldığı hissini taşımasından dolayı da üzgün olduğunu kaydetti.

Grindel, Dünya Kupası'ndan sonra Mesut Özil'in performansıyla ilgili yorumda bulunmadığını iddia ederek, "Birlikte kazanırız birlikte kaybederiz. Bu, benim açımdan her zaman için nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir oyuncunun takımın elenmesinden sorumlu tutulmasının saçma olduğunu anlatan Grindel, görevinden istifa etmeyi de düşünmediğini aktardı.

Reinhard Grindel, Mesut Özil için milli takımın kapısının kapalı olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu konuyu yönetim kurulu ve teknik direktörün istişare etmesi lazım ancak şimdiye kadar Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Mesut Özil arasında bir görüşme olmadı." yorumunu yaptı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve Mesut Özil, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'ndan sonra Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Özil açıklamasında DFB Başkanı Grindel'i doğrudan eleştirmişti.

Grindel, Almanya'nın turnuvaya erken veda etmesinden sonra Mesut Özil'i eleştirerek futbolcunun fotoğrafla ilgili bir açıklama yapmasını istemiş, Alman basınının Mesut Özil'e yönelik linç kampanyasına da sessiz kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Futbol FederasyonuReinhard GrindelMesut Özil
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