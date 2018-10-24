Griffin'den kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 133-132 yenen Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, 50 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist üretti.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Pistons'ın 76ers'ı ağırladığı karşılaşma büyük heyecana sahne oldu. Pistons, 120-120'lik skorla uzatmaya giden mücadeleyi Blake Griffin'in bitime 1.8 saniye kala attığı basket ve sayıya çevirdiği serbest atışla 133-132 kazandı.

50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Griffin ayrıca 14 ribaunt ve 7 asist üretti. 3. maçında 3. galibiyetini alan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı ve Andre Drummond 14 sayı, 16 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid, 33 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 3 blokla "double double"a imza attı.

Nuggets ve Pelicans namağlup unvanlarını korudu

Sezona hızlı giren takımlardan Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 126-112, New Orleans Pelicans da Los Angeles Clippers'ı 116-109 yenerek namağlup unvanlarını korudu.

4'te 4 yapan Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skora ulaştı. Nikola Jokic 14 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Gary Harris 18 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 19 sayıyla oynadı.

Pelicans ise 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Pelicans'ı galibiyete, maçı 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla tamamlayan Anthony Davis, 2 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Elfrid Payton ve 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Nikola Mirotic taşıdı.