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Göztepe'de hedef Süper Lig

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak PTT 1. Lig'e yükselen Göztepe, yaptığı önemli transferlerle Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Göztepe'de hedef Süper Lig

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak PTT 1. Lig'e yükselen Göztepe, yaptığı önemli transferlerle Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

05 Temmuz 2015 Pazar 11:15
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Göztepe'de hedef Süper Lig
ERZURUM -
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'daki kampla sürdüren İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, bu doğrultuda Gençlerbirliği'nden Jean-Jacques Gosso ve Özgür İleri, Torku Konyaspor'dan Benjamin Fuchs, Kayseri Erciyesspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci, Kasımpaşa'dan Barış Başdaş, Şanlıurfaspor'dan Hakan Arslan'ı kadrosuna dahil etti.

Şampiyon kadrodaki önemli oyuncuları da takımda tutan Göztepe, yeni transferlerle kadrosunu daha da güçlendirerek İzmir'in yıllardır süren Süper Lig hasretini sona erdirmek istiyor.

Metin Diyadin umutlu 

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Metin Diyadin, İzmir'in çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu anlattı.

Göztepe'nin de hem camia hem de taraftar olarak büyük bir kulüp olduğunu belirten Diyadin, kulübün uzun bir süre ekonomik kriz yaşadığını kaydetti.

Bu kriz sürecinin geçen yıl Mehmet Sepil'in kulübü satın almasıyla son bulduğunu ifade eden Diyadin, takım için geleceğe dönük planlamaların yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda geçen sezon takımın başına geçtiğini anımsatan Diyadin, "Özellikle Göztepe'nin olmaması gereken bir yerde mücadele ettik. Alt ligler çok zorlu oluyor oradan bir an önce çıkmak önemliydi, bunu ilk yılda başararak üst lige çıktık. Şimdi iskelet kadroyu oluşturup bizi hedefe taşıyacak oyuncu kadrosunu sağlıklı ve planlı bir şekilde götürmek durumundayız" diye konuştu.

"İzmir'in stat sorunu var"

Metin Diyadin, İzmir'de çok sayıda futbol takımının mücadele ettiğini ancak stat sorunu bulunduğuna dikkati çekti.

Diyadin, "Geçen yıl da yaşadık bu sorunu. İzmir, ülkenin en güzel ve potansiyel sahibi bir şehri olmasına rağmen ciddi bir stat sorunu var. Bu kısa sürede halledilecek bir iş değil ama bir an önce başlanılması gerekiyor" dedi.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2015 10:44
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Göztepede Hedef Süper Lig
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