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GÖZTEPE TUTULMUYOR
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GÖZTEPE TUTULMUYOR

Göztepe deplasmanda galip Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

GÖZTEPE TUTULMUYOR

Göztepe deplasmanda galip Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi.

10 Eylül 2017 Pazar 20:31
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GÖZTEPE TUTULMUYOR

ANKARA Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi. 7. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Doukara'nın sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 25. dakikada Göztepe öne geçti. Castro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1 40. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti. 43. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 45+1. dakikada Castro, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Jahovic, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2 Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 yendi. 54. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 70. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada Jahovic'in kafayla vuruşunda, top kaleci Hakan Arıkan'da kaldı. 89. dakikada Regattin'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Beto topu kontrol etti. 90+2. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortada altı pas içinde uygun durumda bulunan Ngando, topu ıskalayınca farkı 3'e çıkarma şansını kullanamadı. Göztepe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.AA

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Anahtar Kelimeler:
SporSüper LigGöztepeOsmanlı Spor
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