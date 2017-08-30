Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110423
ALTIN
145.222
DOLAR
3.4573
STERLİN
4.4482
EURO
4.1173
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar...
Bilecik'in ormanları ona emanet
Bilecik'in ormanları ona emanet
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
Emre Mor İspanyol basınında
Emre Mor İspanyol basınında

Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor." dedi.

Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor." dedi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:58
0 Okunma
Göztepe, Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

ERZURUM - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek." dedi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için son yıllarda futbol takımlarının tercihi olan Erzurum'da kamp yapıyor.

Hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İzmir ekibi, 2 bin rakımda güç depoluyor.

"Neler yapabileceğimizin farkındayız"

Süper Lig'in ilk 3 haftasında yaptıkları maçları değerlendiren Tuna, şunları kaydetti:

"Ligde yeni bir takımız. Ayrıca en fazla yeni oyuncuya sahip takımız. Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek. Ligde 3 maç oynayıp 4 puan aldık. Seyircilerimizden yoksun oynadığımız zorlu maçlar vardı. Birer beraberlik, galibiyet ve mağlubiyet aldık. Planlarımız içinde bunlar olacak şeylerdi."

Tuna, ligin yeni başladığına işaret ederek, "Henüz kendini bulamayan çok takım var. Biz de onlardan biriyiz. Ancak ne olduğumuzun, neler yapabileceğimizin farkındayız. Önemli olan bunları gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GöstepeSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği'nde Ümit Özat ile yollar ayrıldı
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
Emre Mor İspanyol basınında
Emre Mor İspanyol basınında
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı
Süper Lig erken kızardı
Süper Lig erken kızardı
Oğuzhan Özyakup'a milli davet
Oğuzhan Özyakup'a milli davet

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ